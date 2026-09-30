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„В сърцето си се чувствам невинен“: Испанецът-шаман на сектата край Калофер застана пред съда

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Окръжният съд в Пловдив разглежда искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 58-годишния испански гражданин Хосе Мануел Гиямон Николас. Чужденецът, сочен за ръководител на тайна секта, е привлечен като обвиняем за държане и разпространение на високорискови наркотични вещества.

В залата днес Николас запази спокойствие, а в правото си на последни думи пред магистратите заяви лаконично:

„В сърцето си се чувствам невинен и свободен!“

Испанецът беше арестуван в ранните часове на 27 септември 2026 г. при съвместна акция на ДАНС и ОД на МВР-Пловдив. Операцията се проведе в частна база с бунгала в землището на Калофер, където мъжът е събирал своите последователи.

Според разследващите, чужденецът живее у нас от години и се е представял за „шаман“ и духовен посредник. Сектата функционира от около 10 години чрез легално сдружение, регистрирано в Пловдив през 2012 г. Организацията е предлагала платени церемонии, свързани с „личностна трансформация, себепознание и физическо излекуване“. При обиските са иззети специфични видове гъби и кактуси.

Разследването предполага, че чрез тях Николас е упоявал и манипулирал последователите си по време на тайните ритуали.

До момента показания пред органите на реда са дали 14 български граждани, които са членували в затворената общност.

Към момента прокуратурата е повдигнала обвинение единствено по линия на наркоразпространението, но оперативните действия продължават. Разследва се дали членовете на групата са били подлагани на натиск за превеждане на пари и прехвърляне на движимо и недвижимо имущество към организацията под влиянието на псевдодуховни внушения.

Очаква се Окръжният съд да излезе с окончателно решение дали испанецът ще остане за постоянно в ареста.

#съд #секта #Калофер

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