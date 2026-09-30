Първи обвинен по случая "Петрохан": Бившият екоминистър Борислав Сандов ще бъде изправен пред съда

Прокуратурата връчи официално обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Според обвинението на 8 февруари 2022 г. в качеството си на министър на околната среда и водите той е превишил властта си, като е сключил споразумение с „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и е възложил държавновластнически и контролни функции на сдружението. Той е първият обвиняем около случая „Петрохан“.

С подписаното споразумение Сандов е възложил държавновластнически и контролни функции на неправителствената организация, посочи прокуратурата.

Николай Николаев - говорител на Софийска градска прокуратура: "С цел набавяне на облага за въпросната неправителствена организация, изразяваща се в неограничен достъп единствено на сдружението и на посочени от него представители до земи в района над хижа „Петрохан“."

Според обвинението са настъпили значителни вредни последици за гражданите и за държавата.

Николай Николаев - говорител на Софийска градска прокуратура: "Ограничен е бил, според обвинението, достъпът на граждани и е накърнен престижът на държавата."

До този процес се стига след продължително разследване, в това число събиране на множество доказателства и разпит на свидетели. Борислав Сандов е обявен за умишлена престъпна дейност. От своя страна той отрече рамковото споразумение с организацията да е давало контролни правомощия.

Борислав Сандов - бивш министър на околната среда и водите: "Конкретно за това рамково споразумение – то не възлагаше контролни функции, то не създаваше права, не ограничаваше ничии права и със сигурност не водеше до никакви облаги или до някакви злонамерени действия."

По думите му идеята е била организацията да предостави своята база и опит за бъдещи съвместни дейности и обучение на служители от националните паркове.

Борислав Сандов - бивш министър на околната среда и водите: "Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения, да се използва техният опит от европейските инициативи, в които участват, за пренасяне на такъв опит в България и да могат да бъдат обучавани и там, на тази база, българските рейнджъри от националните паркове. Това беше моето намерение."

Сандов посочи, че споразумението не е имало финансови или други облаги за някоя от страните. Адвокатът на бившия екоминистър постави под въпрос времето, в което той е привлечен като обвиняем.

Александър Кашъмов - адвокат на Борислав Сандов: "Обвинението е абсурдно. Господин Сандов беше извикан на разпит през март месец, точно преди парламентарните избори. В момента това действие се извършва точно преди президентските избори. Оставяме на всички да се досещат какви са възможните причини за това."

Преди подписването Борислав Сандов се е срещал три пъти във ведомството с представителя на организацията Ивайло Иванов, а след мандата си е посетил базата край „Петрохан“, където е видял дрон, безшумни електрически мотори и подготвени за работа на терен хора, което според него е било основание да се обсъжда бъдещо сътрудничество. Разследването по случая продължава.