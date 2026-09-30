МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, научи "По света и у нас".

Има данни, че мъжът е физическият извършител. Според наши източници, той е арестуван в центъра на София.

Предстоят още множество процесуално следствени действия.

Очаквайте подробности!