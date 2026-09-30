Евтим Милошев: Връщането на мощите на цар Самуил в България е исторически момент

Връщането на мощите на цар Самуил в България е исторически момент и не е търговска сделка. Това заяви министърът на културата във връзка с постигнатото споразумение за връщането на мощите на българския владетел.

Министърът определи събитието като изключително вълнуващо и подчерта историческото му значение.

„Това е събитие, което се случва веднъж на хиляда години. Това е изключително вълнуващо, това е исторически момент и можем само да бъдем благодарни на съдбата, че сме съвременници на този исторически акт. Хиляда години – след хиляда години цар Самуил си идва в България. Какво е по-вълнуващо от това?“

По повод появилите се въпроси какво България предоставя на гръцката страна срещу мощите на цар Самуил министърът отхвърли определянето на договореното като търговска сделка.

„Не ме вкарвайте в този разговор, защото тези спекулации не са релевантни към момента. Разбира се, всеки е свободен да прави каквито си иска интерпретации. Мога да ви кажа, че това не е търговска сделка, първо. Второ, това е размяна на артефакти от наша страна и мощите на българския цар Самуил, което е безценно само по себе си. То не може да бъде приравнено на търговска сделка, нито може да бъде разглеждано като справедливо или несправедливо. Костите на баща ми колко струват? Мога ли да ги разменя срещу нещо? Каква ще бъде цената?“

Министърът коментира и политическите реакции по темата, като призова връщането на мощите да бъде повод за обединение, а не за разединение.

По думите му собствеността върху предоставяните от България артефакти не се прехвърля, а те ще бъдат част от постоянна експозиция. Предметите са описани с инвентарните си номера и са част от фонда на Националния исторически музей.

„Това е емоционалната страна на нещата. Рационалната страна – собствеността не се разменя. Това е перманентна експозиция. Артефактите са описани според инвентарни номера, според фонда на НИМ, където са заведени. Всичко е ясно, всичко е договорено, всичко е обмислено и няма нищо спекулативно в това и няма нищо ненормално в това. Тези артефакти имат емоционална стойност за манастирите около Серес в Северна Гърция. Каквото са тези кости за нас като нация, това са тези артефакти за гръцките манастири и за монасите, които са там. Получих индикация за благодарността на митрополита на Серес, за щастието от това, че тези предмети им се връщат, да им принадлежат, защото те са техни.“

Министърът отправи и покана към гражданите да участват в посрещането на мощите на цар Самуил на площад „Батенберг“ в събота в 12.30.

„Да посрещнем достойно българския цар Самуил и да го изпратим в последния му път до църквата „Света София“. Това е исторически момент и нека поне за малко да бъдем обединени и да изпитваме тази историческа и национална гордост за това, че след хиляда години българският цар се прибира в България. Колко са нациите и народите, които могат да имат такава история и да имат такава церемония. Каня всички българи да бъдем заедно на площада.“

Министърът уточни още, че сред предоставяните на гръцката страна предмети няма ръкописи, а само църковна утвар.

По другата обсъждана тема – ремонта на Паметника на свободата на връх Свети Никола – министърът свърза част от острите реакции с предизборната кампания. Той припомни, че последният основен ремонт на паметника е извършен в началото на 80-те години. Той подчерта, че паметниците се нуждаят от грижа, а усилията за опазване на културно-историческото наследство не трябва да бъдат омаловажавани.

Министърът заяви, че от административно-правна гледна точка действията по ремонта отговарят на законодателството. Заради обществения интерес обаче ще бъдат предприети допълнителни мерки за публичност и контрол. Една от мерките ще бъде периодично да се публикува информация със снимки и видео за хода на ремонта, обясни той.

„Предстои ми разговор сега с директора на музея, в който да обсъдим варианта, може би на седмична или най-много на десетдневна, двуседмична база, да даваме информация с видео и снимки какво и как се случва. От една страна.“

Освен това министърът заяви, че ще възложи на инспектората на Министерството на културата да извършва ежемесечни проверки на ремонта, въпреки че законът не изисква подобен контрол.

Вижте целия разговор с министър Милошев във видеото.