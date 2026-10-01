Бившият кмет на Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Недопустимо е да бъде отнет човешки живот по този начин

Снощи при спецоперация на МВР в столичния квартал „Лозенец“ по непотвърдена информация бе задържан заподозрян за случая. За 51-годишния мъж, бивш служител в компаниите на крупния предприемач, има данни, че е физическият извършител.

Припомняме, че Илиян Филипов беше прострелян миналата нощ в негов имот в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив. На мястото часове наред работиха криминалисти, извършени бяха огледи, а полицията проверява всички възможни версии за убийството.

Минаха повече от 24 часа от убийството на Илиян Филипов. За извършителя се знае, че е на 51 години. Извърши се зрелищен арест в София тази нощ. Мъжът се казва Славчо Мегеров и е криминално проявен, задържан е и за много тежки престъпления. БНТ потърси полицията и прокуратурата за повече информация, свързана с ареста и с разследването – как са стигнали до този човек, какъв е мотивът му, но оттам категорично казаха, че на този етап няма да дадат информация.

Здравко Димитров, бивш кмет на Пловдив: "Този човек не го познавам и не съм го виждал, не съм го срещал в града."

Здравко Димитров, бивш кмет на Пловдив: "Последно се видяхме с Илиян на стадион „Ботев“. Беше в много добро настроение, нищо не подсказваше, че ще има такъв край. Три дни след мача с националния отбор знаете какво се случи. Никога не ми е споделял дали е имал проблеми, не ми е споделял за заплахи и никога не е ходил с охрана - винаги е ходил сам, сам си караше колата. Много пъти сме се виждали, срещите са били положителни. Недопустимо е в днешно време да бъде отнет човешки живот, и то по този начин. Нямам обяснение. Нищо не ми подсказваше, че Илиян е притеснен при последната ни среща."

Вижте повече в прякото включване на Наталия Гроздева