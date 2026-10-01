Гонка между полицейска кола и велосипедист в Бургас: Няма пострадали, щетите са материални

Полицейски автомобил се вряза във витрина на оптика след преследване на криминално проявен мъж в центъра на Бургас. Инцидентът приключи с материални щети и без пострадали, но постави въпроса – можело ли е ударът да бъде избегнат и правилно ли са действали полицаите в ситуацията?

Патрулът е преследвал 31-годишен мъж, заподозрян за кражби, който всъщност е бягал с велосипед по една от централните пешеходни улици в Бургас – улица „Богориди“. Благодарение на ранния час по самата пешеходна улица не е имало хора и минувачи.

комисар Димитър Дачев, Отдел “Охранителна полиция”, ОДМВР-Бургас: "Случаят е от 30 септември, от 03:30 ч. Първо районно управление осъществява патрул в центъра на град Бургас. Движейки се по улица „Цар Симеон I“, забелязват лице, за което имат информация, че е криминално проявено и издирвано от районното управление в град Бургас във връзка с извършени няколко кражби. Предприемат действия по спиране и установяване на лицето. Приближавайки се към криминално проявеното лице, същото възприема действията, разбира, че ще бъде проверено, и решава да се оттегли с велосипед. Полицейските служители го последват, отправят няколко разпореждания да спре, да преустанови действията си, но същият не се подчинява. Продължава движението с велосипеда по няколко улици в центъра на града и се насочва към улица „Богориди“, като същевременно при движението криволичи, прави опити рязко да променя посоката и по този начин да избегне възможността колегите да го спрат и да го проверят. Лицето извършва действия, с които създава предпоставка да възникне произшествие, и служителят, който управлява патрулния автомобил, за да избегне контакт и да не реализира пътнотранспортно произшествие с водача на велосипеда, рязко спира автомобила. Той поднася и се удря във витрината на оптиката."

комисар Димитър Дачев, Отдел “Охранителна полиция”, ОДМВР-Бургас: "Не са пострадали служителите, не е пострадало и лицето. Единствено е увредена част от фасадата и стъклото на оптиката. Преследването е продължило в рамките на около 5 до 10 минути."

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