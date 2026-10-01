Ветровито и дъждовно време в Централна и Източна България

В югоизточните райони от страната и по Черноморието ще остане много ветровито, а облачността отново ще се увеличи. Сутринта на места и видимостта ще бъде намалена. Ще започнат валежи, първоначално слаби, но с напредването на деня в крайните югоизточни райони се очакват значителни количества. След обяд облачността ще превземе и Централна България. В Западна България ще остане слънчево. Температурите следобед ще са между 18° и 23°, в София – около 18°.

По морето ще е облачно, над южното крайбрежие и дъждовно, очакват се значителни валежи на места там. Максималните температури ще са около 18° - 20°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Силно ще е вълнението на морето - около 3 - 4 бала.

В планините ще се задържи слънчево. По-ветровито ще е само по високите и открити части – там ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

В източните райони от страната ще остане облачно и в петък. Ще вали отново в Югоизточна България, по-съществено в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито. В отделни котловини в Западна България температурите сутринта ще паднат до 3 - 4° и ще има условия за слана.

Без съществена промяна ще се задържи и в събота – в югоизточните райони ще е ветровито и не е изключено да превалява. В неделя и в понеделник слабо ще се затопли, вятърът ще отслабне, слънцето отново ще преобладава.