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Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи

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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През нощта и утре облачността ще е променлива, често значителна, но ще е почти без валежи.

В сутрешните часове на места в котловините на Западна България видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 13° и 18°. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, но ще е без валежи. Максималните температури ще бъдат от 16° до 18°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините ще духа умерен до силен вятър от северозапад. И там облачността ще е често значителна, но ще се задържи почти без валежи.

Времето в Европа

В Източна Испания и в Западното Средиземноморие ще има значителни валежи от дъжд. Валежи, временно интензивни, ще има и в югоизточните райони на Франция, в Швейцария и Северозападна Италия, както и на места в Белгия и Нидерландия. Предимно слънчево, но сравнително хладно ще бъде в повечето райони от Британските острови и на Скандинавския полуостров.

Над западните и южните райони от Балканите ще бъде предимно слънчево.

Над централните и източните райони облачността ще е променлива, по-често значителна; дъжд ще вали в северните райони на Румъния.

У нас в понеделник облачността над по-голямата част от страната ще е значителна, намаляваща в Западна България до предимно слънчево. На отделни места в североизточните райони и планините ще превали слабо. В часовете преди обяд на места в равнините и котловините ще е мъгливо.

Във вторник ще преобладава слънчево време. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и температурите ще се повишат.

В сряда ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен вятър от юг-югозапад.

В четвъртък и петък ще преобладава облачно време. Ще има и валежи, на повече места и по-значителни в петък.

В четвъртък ще е все още топло, но в петък дневните температури ще се понижат с 4–5 градуса.

#времето #валежи #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

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