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Гръбнакът на икономиката: Хората над 50 г. са основна работна сила у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Чете се за: 03:20 мин.
Икономика
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За 20 години работещите българи над 55 години са се увеличили с близо 100%. Ако през 2005 г. на пазара на труда у нас те са били 340 000, то през 2025 година вече са двойно повече. Заради демографските особености на българското общество заетите над 50-годишна възраст стават все по-важен фактор със сериозен принос в икономиката на България.

Служителите над 50 години притежават качества, които ги правят желани за работодателите у нас. Натрупаният житейски опит е полезен при решаването на определени ситуации. Те са изключително надеждни и на тях може да се разчита, споделя собственикът на фирма за производство на шоколад край Пловдив.

Иван Илчев – собственик на семеен бизнес за производство на шоколад: "Имаме колеги, които са на такава възраст и бих казал, че те са от едно поколение, което е свикнало да бъде отговорно и което е свикнало да си върши работата с много голямо желание и себеотдаденост."

Радостина Стоянова е сладкар с дългогодишен опит и с радост помага на по-младите си колеги.

Радостина Стоянова, сладкар: "Аз си харесвам професията, работя с удоволствие. Чувствам се добре, нямам някакви проблеми. И двете деца пораснаха, единият е на 25, другият е на 17."

Константин Биков: "Не мислим въобще за пенсия, рано ни е. Даже работният ден не се усеща, когато си ангажиран."

Над 45% от българите са над 50 години. По данни на статистиката те представляват една четвърт от всички заети у нас. И в следващите години ролята им дори ще нараства.

Доц. Жеко Милев – университетски преподавател, УНСС: "Предвид демографските тенденции на застаряване на населението в България тази тенденция ще продължи и в бъдеще – бих казал, това е много позитивно. Ако нямахме тази тенденция, натискът над пазара на труда би бил много сериозен. За 2025 г. около 640 000 са хората, които все още са част от трудовата сила и са заети."

Социалният министър Наталия Ефремова вижда в тази група служители свързващото звено между поколенията.

Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика: "В едно производство, в една компания в момента могат да работят 3–4 поколения, които имат различна опитност, и най-опитните могат да бъдат ментори, за да правят този преход между различните поколения."

Работещите пенсионери също са сериозен ресурс на пазара на труда. През пролетта, по данни на НОИ, са били актуализирани пенсиите на повече от 350 000 българи. Те ползват публичен ресурс, но едновременно с това внасят в хазната осигуровки и данъци, казват експертите.

#хората над 50 г. #гръбнакът на икономиката #пазар на труда #новини в Метрото

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