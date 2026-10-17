БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на...
Чете се за: 14:55 мин.
Тодор Ангелов е новият председател на Българската...
Чете се за: 03:25 мин.
Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп отмени санкции срещу Русия, Зеленски - "това не е начинът Путин да бъде спрян"

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доналд Тръмп отмени редица санкции срещу Русия, часове преди влизането им в сила. В Москва обявиха това за "исторически момент", в Киев предвиждат, че това няма да е последният подобен ход на Вашингтон. Ясно е, че тонът между Съединените щати и Украйна става все по-остър. На този фон масираните руски атаки - най-вече срещу цивилна и енергийна инфраструктура продължават.

Доналд Тръмп мотивира решението си за отмяната на санкции срещу Русия с националния интерес на САЩ. Санкционният пакет на името на покойния сенатор Линдзи Греъм беше подписан от президента миналия месец. Той предвиждаше налагането на мита на страни-вносителки на руски суров нефт и газ с цел спиране на източниците на финансиране на Русия за войната в Украйна.

"Важен и наистина исторически момент" - така нарече решението на Тръмп руският специален пратеник Кирил Дмитриев.

"Това е само началото", обяви украинският президент.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "За съжаление вдигането на санкции ще продължи. Мисля, че т. нар. дизелова сделка е само началото. Съжалявам, но това не е начинът Путин да бъде спрян. Точно обратното - той е щастлив, че има такава подкрепа. Въпреки всичко, аз много се надявам, че американският президент ще направи всичко възможно да накара Путин да спре убийствата."

Решението за отмяна на ограниченията идва седмица, след като Доналд Тръмп обяви сделка за купуване на руски дизел. Представители на Републиканската и Демократическата партия внесоха общ законопроект, чиято цел е да блокира споразумението. Премахването на санкциите, сделката за дизела, казусът с ограничаването на услугата "Старшийлд" и на разузнавателните данни към украинската страна, обявеното от Тръмп, но несъстояло се енергийно примирие - всичко това обтяга отношенията между Вашингтон и Киев, в момент в който Европа търси вариант да осигури повече средства за Украйна.

Въпреки всичко, президентът Зеленски за пореден път заяви, че е готов на срещи във всякакви формати, стига да бъде постигнат мир. По думите му разговор между него Тръмп и Путин е възможен по време на срещата на Г20 в Маями, или в държава от Близкия изток.

А масираните руски удари срещу Украйна продължават. Според официалните данни за последните часове са поразени 15 обекти от енергийната инфраструктура на страната. Десетки ранени и сериозни материални щети в Херсон, Словянск, Суми, Запорожие.

Снимки: АП/БТА

Евгения, жител на Словянск: "Стъпвах боса по стъклата, с детето на ръце, а то беше само по тениска. Слава Богу, детето има само леки драскотини по крака. Така успяхме да слезем. После паднаха още 4 бомби. "

Лилия, жител на Херсон: "Всички спяхме. Първия път скочихме, след 20 минути - още 5 бомби... просто не успяваш да излезеш."

Украинският Генерален щаб категорично отрече твърденията на Русия, че е превзет източният град Добропиля - ключов отбранителен и логистичен център в Донецка област. Москва обяви, че е прихвана над 600 украински дрона, а Путин нареди атаките по обекти от военно-примишеления комлекс и логистичните центрове в Украйна да продължават.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин #санкции

Последвайте ни

ТОП 24

Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
1
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна
2
Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
3
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
4
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
България има нужда от два специализирани спасителни кораба, базирани във Варна и Бургас
5
България има нужда от два специализирани спасителни кораба,...
Тодор Ангелов: Нямаме нищо против Станка, но ни трябват успехи и победи
6
Тодор Ангелов: Нямаме нищо против Станка, но ни трябват успехи и...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Русия

Зеленски: САЩ "награждават" и "насърчават" Путин
Зеленски: САЩ "награждават" и "насърчават" Путин
Путин обяви "зона за сигурност" по границата, ЕС продължава с подкрепата за Украйна Путин обяви "зона за сигурност" по границата, ЕС продължава с подкрепата за Украйна
Чете се за: 03:25 мин.
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
15570
Чете се за: 01:20 мин.
Тръмп постави на пауза санкциите срещу Русия Тръмп постави на пауза санкциите срещу Русия
Чете се за: 01:37 мин.
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
8613
Чете се за: 03:55 мин.
Хакерска атака срещу Москва: Атакувани са рафинерия и администрацията на руски град Хакерска атака срещу Москва: Атакувани са рафинерия и администрацията на руски град
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Какво показват първите огледи на поразения от дронове кораб „Челси-3“?
Какво показват първите огледи на поразения от дронове кораб...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Капитан Александър Калчев: Застраховките не са станали по-скъпи, териториални води, които са около 12 мили от брега навътре, са безопасни Капитан Александър Калчев: Застраховките не са станали по-скъпи, териториални води, които са около 12 мили от брега навътре, са безопасни
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води на страната Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води на страната
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали? Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
Чете се за: 14:55 мин.
Европа
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Сълзотворен газ, сблъсъци с полицията и коктейли...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Вселенският патриарх Вартоломей беше посрещнат от Негово...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
"Искаме достоен живот": Сблъсъци между демонстранти и...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ