Тръмп отмени санкции срещу Русия, Зеленски - "това не е начинът Путин да бъде спрян"

Доналд Тръмп отмени редица санкции срещу Русия, часове преди влизането им в сила. В Москва обявиха това за "исторически момент", в Киев предвиждат, че това няма да е последният подобен ход на Вашингтон. Ясно е, че тонът между Съединените щати и Украйна става все по-остър. На този фон масираните руски атаки - най-вече срещу цивилна и енергийна инфраструктура продължават.

Доналд Тръмп мотивира решението си за отмяната на санкции срещу Русия с националния интерес на САЩ. Санкционният пакет на името на покойния сенатор Линдзи Греъм беше подписан от президента миналия месец. Той предвиждаше налагането на мита на страни-вносителки на руски суров нефт и газ с цел спиране на източниците на финансиране на Русия за войната в Украйна.

"Важен и наистина исторически момент" - така нарече решението на Тръмп руският специален пратеник Кирил Дмитриев.

"Това е само началото", обяви украинският президент.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "За съжаление вдигането на санкции ще продължи. Мисля, че т. нар. дизелова сделка е само началото. Съжалявам, но това не е начинът Путин да бъде спрян. Точно обратното - той е щастлив, че има такава подкрепа. Въпреки всичко, аз много се надявам, че американският президент ще направи всичко възможно да накара Путин да спре убийствата."

Решението за отмяна на ограниченията идва седмица, след като Доналд Тръмп обяви сделка за купуване на руски дизел. Представители на Републиканската и Демократическата партия внесоха общ законопроект, чиято цел е да блокира споразумението. Премахването на санкциите, сделката за дизела, казусът с ограничаването на услугата "Старшийлд" и на разузнавателните данни към украинската страна, обявеното от Тръмп, но несъстояло се енергийно примирие - всичко това обтяга отношенията между Вашингтон и Киев, в момент в който Европа търси вариант да осигури повече средства за Украйна.

Въпреки всичко, президентът Зеленски за пореден път заяви, че е готов на срещи във всякакви формати, стига да бъде постигнат мир. По думите му разговор между него Тръмп и Путин е възможен по време на срещата на Г20 в Маями, или в държава от Близкия изток.



А масираните руски удари срещу Украйна продължават. Според официалните данни за последните часове са поразени 15 обекти от енергийната инфраструктура на страната. Десетки ранени и сериозни материални щети в Херсон, Словянск, Суми, Запорожие.

Снимки: АП/БТА

Евгения, жител на Словянск: "Стъпвах боса по стъклата, с детето на ръце, а то беше само по тениска. Слава Богу, детето има само леки драскотини по крака. Така успяхме да слезем. После паднаха още 4 бомби. " Лилия, жител на Херсон: "Всички спяхме. Първия път скочихме, след 20 минути - още 5 бомби... просто не успяваш да излезеш."

Украинският Генерален щаб категорично отрече твърденията на Русия, че е превзет източният град Добропиля - ключов отбранителен и логистичен център в Донецка област. Москва обяви, че е прихвана над 600 украински дрона, а Путин нареди атаките по обекти от военно-примишеления комлекс и логистичните центрове в Украйна да продължават.