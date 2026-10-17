Димитър Джамов: Преди година всички, които са срещу нас, бяха с нас

Представителят на разградския клуб Дебрен Димитър Джамов смята, че досегашният президент на Българската федерация по борба Станка Златева е заслужавала повече време за работа.

Джамов се усъмни в провеждането на Общото събрание, при което Тодор Ангелов бе избран за президент.

"Ние не участвахме на второто събрание. На първото се регистрирахме, но направиха втора регистрация, което означава, че ще има второ събрание. Какво означава това? Техният адвокат допусна голяма грешка. Те не се съгласиха с нас и си направиха ново събрание. Вече борбата ще се казва руско-украинска-албанска-египетска федерация", сподели той.

Тодор Ангелов бе избран за президент на Българската федерация по борба (БФ Борба) по време на Извънредното общо събрание на организацията, на което бе освободено досегашното ръководство начело със Станка Златева.

"Преди година всички, които са срещу нас, бяха с нас. Защо, при положение, че сме израснали заедно? Трябваше Станка да поработи 2-3 години. Юношите печелят медали, борба ще има и след нас. Гришата иска да купи пет кубинци", допълни Джамов.

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