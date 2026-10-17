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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Адекватни на новите заплахи: Курсовете за оцеляване на моряци ще бъдат преразгледани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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Чете се за: 03:20 мин.
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"Застрахователните премии стават огромни заради атаките, Черно море ще стане едно мъртво море", коментира адвокат по морско право

Адекватни на новите заплахи: Курсовете за оцеляване на моряци ще бъдат преразгледани
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Курсовете за оцеляване по море ще бъдат преразгледани от Международната морска организация. Целта е да бъдат адекватни на новите заплахи и ударите срещу търговски кораби, тъй като от 16 септември Черно море е обявено за зона с военен риск.

При две от атаките срещу кораби в Черно море загинаха членове на екипажите им. Това поставя въпроса за сигурността на професията. За да се качи на кораб, всеки моряк трябва да премине обучение за безопасност, гласи Международната конвенция за вахтената служба.

Гл. ас. Димитър Василев, ВВМУ „Никола Вапцаров“:„Четири модула са включени в него – оцеляване на море, борба с пожари, първа медицинска помощ и безопасни условия на труд. Издава се сертификат, който е признат от Международната морска организация, валиден е 5 години и на всеки пет се преминава през опреснителен курс.“

Плавателните съдове и екипажите са лесна мишена за дроновете, които трудно могат да бъдат засечени, и време за реакция няма.

Гл. ас. Димитър Василев, ВВМУ „Никола Вапцаров“: „Стандартът е установен в момента към 2010 година, като Международната морска организация от миналата година е поела стъпки в преразглеждането на моделите на съответните курсове. Но една модернизация и опресняване изисква съгласуване на всичките членки, които са 160.“

Атаките срещу търговски кораби се отразяват негативно на интереса към моряшката професия.

К. д. п. Адриян Евтимов, управител на морска компания: „Към 2030 година недостигът на квалифицирани морски офицери ще бъде над 39 000 души. Това означава, че на всеки един кораб в океана или пътува с човек по-малко, или колегите са принудени да удължават контрактите и тръгват по-рано на работа. Така че тези събития тепърва ще правим оценка как влияят на избора на младите хора. При всички положения сме изправени пред абсолютно нова реалност в моряшкия труд.“

Атаките по търговски кораби могат да доведат до дългосрочни отрицателни икономически последици за региона.

Христо Раев, адвокат по морско право: „Сами разбирате, че корабите ще избягват движение в Черно море, застрахователните премии стават огромни, ще стане едно мъртво море.“

Според експерти Черно море вече е по-опасно от Ормузкия проток заради по-честите удари по търговския флот. От Параходство „Български морски флот“ заявиха, че вече избягват да влизат в Черно море. Атаките се отразяват на икономиката на България, като покачват цените на транспорта и намаляват обемите от товари, които минават през българските пристанища.

#оцеляване #атаки с дронове в Черно море #курсове #моряци #Черно море

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