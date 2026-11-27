Веднага след разпространените кадри от мача в Марсилия последва вълна от политически реакции. От Министерството на външните работи на България излязоха с позиция, в която категорично осъждат нападенията срещу български граждани в Марсилия. От ведомството съобщиха, че страната ни ще изпрати нота до Франция, с която ще настоява за пълно разследване на случилото се.

Премиерът Румен Радев заяви в пост във "Фейсбук", че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани. Двамата са били единодушни, че агресията и насилието нямат място в Европа.

В изявление на Елисейския дворец се посочва, че Макрон осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове.

Държавният глава Илияна Йотова изрази очакване френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа, че е бесен от кадрите с нападенията над феновете на „Левски“ в Марсилия. Настоя българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти.

От „Да, България“ настояват българските държавни институции, посолството и консулствата във Франция да реагират незабавно и категорично. Искат и посланикът на Република Франция да бъде поканен в Министерството на външните работи за обяснение.

От „Продължаваме Промяната“ осъдиха нападенията срещу българските привърженици и призоваха френските власти да установят извършителите и да дадат обяснения за пропуските в охраната. От партията настояват и за дисциплинарна проверка от УЕФА, както и за активни действия от българското правителство.