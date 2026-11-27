„Продължаваме Промяната“ осъди нападенията срещу българските привърженици на „Левски“ в Марсилия и призова френските власти да установят извършителите и да дадат обяснения за пропуските в охраната. От партията настояват и за дисциплинарна проверка от УЕФА, както и за активни действия от българското правителство.

„Продължаваме Промяната“ категорично осъжда бруталните нападения срещу българските привърженици на „Левски“ в Марсилия- първо в хотела им, а след това и на стадион „Велодром“, където стотици агресивни фенове са нахлули необезпокоявано в сектора на гостуващия отбор. Това не е футболно съперничество, а насилие, което поставя под въпрос сигурността на българските граждани и отговорността на институциите, призвани да ги защитават. Недопустимо е български граждани да бъдат подлагани на побои и унижения в държава от Европейския съюз, докато органите, отговорни за тяхната сигурност, не успяват да предотвратят подобни сцени“, написаха от формацията във Фейсбук.

От партията настояват френските власти незабавно да разследват нападенията, да установят извършителите и да ги привлекат към отговорност. Искат и обяснения за действията на охраната и пропуските в организацията на сигурността.

ПП призовава УЕФА да започне дисциплинарна проверка и да потърси отговорност от всички, допринесли за пропуските в гарантирането на сигурността на гостуващите привърженици.