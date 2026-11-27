Премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон за нападението над български граждани преди футболния мач на „Левски“ в Марсилия. Двамата са били единодушни, че агресията и насилието нямат място в Европа, написа Радев във Фейсбук.

„Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност“, написа премиерът.

По-рано и президентът Илияна Йотова реагира с пост във Фейсбук на ексцесиите преди и по време на мача "Левски" - "Олимпик" в Марсилия.