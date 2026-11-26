В сезона на намаленията: Черен петък или цяла седмица на промоции. Проверка на БНТ за очакванията на потребителите и съветите на КЗП.

По-малко от месец преди Коледа потребителите вече мислят и за коледни подаръци. Сред тях е Цветан, който избира подарък за съпругата си.

Цветан: "За някои неща очаквам намаления и се възползвам. За някои неща имам план, други неща ме намират случайно."

От 13 години Станимира Ковачева е собственик на магазин за дамска мода. При нея намаленията обикновено продължават през целия "черен" уикенд, а клиентите стават бдителни още от началото на седмицата.

Станимира Ковачева, собственик на магазини за дамска мода: "Това, което е специфичното за Черния петък е че търговията замира в началото на седмицата и клиентите тръгват на оглед. Те в петък са напълно готови и са си набелязали какво искат да купуват и съответно като дойдат при нас започват да комбинират различни видове стоки."

В магазина за козметика, на който Милена е управител, намаленията също започват по-рано.

Милена Петрова, управител на магазин за козметика: "Тази година решихме да не участваме с един ден - Черен петък, а да удължим периода, за да могат повече хора да се възползват от намаленията. Още даже от миналата седмица се усеща наплива на пазаруващи. Като всяка година конкретно се търси Черен петък, намаленията за черен петък. Тази година решихме намалението да е на целия асортимент. В нашия магазин всичко е с -30 %."

След обиколката по магазините, Цветан ще продължи с покупките.

Цветан:"Предстои и днес да пазарувам още неща, но онлайн, не физически. Възползвам се от намаления, които има."

Някои потребители обаче са скептични за намаленията.

Пламен:"Не следя и не вярвам на Черния петък. Защото цените са горе-долу същите като през останалото време."

От Комисията за защита на потребителите предупреждават за основните нелоялни търговски практики, за които хората трябва да внимават. Сред тях са търговци, които изчезват от интернет, след като кампанията приключи и такива, които използват отброяващи таймери, за да подтикнат потребителите към прибързани покупки.

От Комисията съветват преди да си поръчаме онлайн да се уверим, че сайтът е реален, а плащането е насочено към фирмена банкова сметка