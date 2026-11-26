Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най - тежките наказания на "Олимпик Марсилия", защото видяхме сянката на стадион “Хейзел”. Това написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод случилото се по-рано по време на мача между "Левски" и Олимпик Марсилия".

Феновете на Левски заслужават уважение и защита, а не да бъдат превръщани в мишени на хулигани!

Изразявам пълната си подкрепа и солидарност с тях и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите.

На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни!

Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде!

Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие, пише още Борисов.

https://www.facebook.com/reel/1853244582494211

И от "Да, България" настояха българските държавни институции, посолството и консулствата във Франция да реагират незабавно и категорично в защита на българските граждани, за да се осигури безопасността им в Марсилия до завръщането им в страната и да бъде оказана адекватна медицинска помощ на пострадалите.

Настояваме посланикът на Република Франция да бъде поканена в Министерството на външните работи за обяснение.

Снимки:БГНЕС

Българската държава е длъжна да защитава здравето, сигурността и достойнството на българските граждани навсякъде по света. Случилото в Марсилия е недопустимо! Вярваме, че приятелска Франция ще поеме пълната отговорност за бездействието и пропуските по охраната на реда в Марсилия, заради което пострадаха български граждани, и няма да допусне подобни ексцесии в бъдеще.