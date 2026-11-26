Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев говори пред БНТ по време на тържеството, което за втора поредна година събра представители на различни поколения, донесли едни от най-големите успехи на българския волейбол.

Повод за празника бе и 40-годишнината от спечелването на бронзовите медали на световното първенство във Франция през 1986 година. Ганев се върна към спомените си от шампионата, когато прави първите си стъпки в мъжкия национален отбор.

"Тогава беше една от първите ми години като състезател в мъжкия национален отбор. Естествено, споменът е много хубав, независимо че не играх в основния състав. Бях там, във Франция. Мисля, че след това много от нашите състезатели показаха израстване“, сподели Ганев.

Ръководителят на волейболната централа подчерта значението на приемствеността между поколенията, както и ролята на партньорите за постигането на високите цели пред българския волейбол.

"Именно поради тази причина сме събрали представителите на тези поколения. Най-важното е да поканим и нашите партньори, за да изразим благодарността си за това, че ни помагат да постигаме всички тези високи цели, които си поставяме“, допълни той.

На въпрос дали легендите на българския волейбол са успели да предадат щафетата на следващите поколения, Ганев бе категоричен, че постигнатите резултати са най-доброто доказателство за това.

Президентът на федерацията отправи и специално послание към настоящите и бъдещите национални състезатели.

"Искам да пожелая на всички състезатели да са здрави, да се забавляват, когато играят волейбол, да играят един за друг и да си помагат, защото само заедно можем да постигнем велики неща“, завърши Любомир Ганев.

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