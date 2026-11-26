Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представи предпремиерно документалния филм "Любовта е черно-бяла", посветен на вековния юбилей на клуба.

Събитието се състоя в столичното кино "Одеон", където режисьорът на продукцията Илиян Джевелеков разкри, че филмът ще бъде разделен на 4 епизода с продължителност от по 55 минути.

Официалната премиера на първия епизод ще се състои на 5 декември от 18:00 часа по време на традиционната "черно-бяла" Коледа в зала "Сила" в Пловдив.

Вижте обекта във видеото.