Министерството на външните работи ще изпрати дипломатическа нота до Франция с настояване за пълно разследване на нападенията срещу български граждани в Марсилия и за подвеждане под отговорност на извършителите. От ведомството категорично осъдиха посегателствата и призоваха френските власти да изяснят всички обстоятелства около инцидентите.

"Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими. Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите", посочват от Външното министерство в позиция, публикувана във Фейсбук.

Генералният консул на Република България в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят на място развитието на случая и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани, уточняват от министерството.