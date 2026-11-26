Президентът Илияна Йотова осъди нападенията над български привърженици в Марсилия и призова френските власти и европейската футболна централа да предприемат необходимите действия за изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

В публикация в социалната мрежа Фейсбук държавният глава направи паралел между празничната атмосфера в "Арена 8888 София“ по време на победата на баскетболните ни национали над Дания с 87:84 и грозните сцени, съпътствали гостуването на Левски във Франция.

"Поздравявам българските баскетболни национали за победата над Дания! Тази вечер в залата усетих какво означава една публика да стои зад отбора си до последната секунда. Със същата обич към своя отбор привържениците на Левски отидоха в Марсилия за мача с Олимпик“, написа Йотова.

Президентът определи кадрите от френския град като потресаващи и подчерта, че подобни прояви на насилие са в разрез с ценностите на спорта.

"Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност.“

Йотова пожела бързо възстановяване на пострадалите български граждани и настоя за търсене на отговорност от извършителите.

"Френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона. Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници. Това поведение е недопустимо“, категорична бе Илияна Йотова.

Припомняме, че непосредствено преди началото на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от основната фаза на Лига Европа привърженици на френския клуб атакуваха сектора с българската агитка, хвърляйки бутилки, сигнални ракети и бомбички въпреки засилените мерки за сигурност на „Велодром“.