Полузащитникът на Левски Марко Груич изрази задоволство от представянето на „сините“ въпреки минималното поражение с 0:1 при гостуването на Олимпик Марсилия в петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Сръбският футболист подчерта, че българският шампион е бил конкурентоспособен срещу един от най-сериозните си съперници в европейската надпревара.

"Видяхме добър Левски срещу един от най-големите отбори във Франция. Защитавахме се добре и имахме шансове. Да, допуснахме две дузпи, но не е лесно да бъдеш перфектен за 90 минути. Фокусираме се върху следващия мач“, заяви Груич.

Халфът коментира и двете наказателни удара, отсъдени в полза на домакините от главния съдия Никола Дабанович.

"Дузпите в известна степен бяха спорни, дискусионни. Това обаче е ситуацията и ние трябва да я приемем. Никога не е добре да загубиш, но Марсилия е един от най-силните отбори, които ще срещнем в основната фаза.“

Въпреки поражението Груич остава оптимист за шансовете на Левски да продължи към елиминационната фаза на турнира. "Сините“ разполагат със седем точки след първите си пет срещи, а следващото европейско изпитание пред тях е двубоят с норвежкия Лилестрьом.