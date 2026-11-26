Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от представянето на своите футболисти въпреки минималното поражение с 0:1 при гостуването на Олимпик Марсилия в петия кръг от основната фаза на Лига Европа.

Испанският специалист изрази съжаление от крайния резултат, но подчерта, че неговите възпитаници са демонстрирали характер и футболна зрялост срещу именития съперник.

"Играхме много добре. Показахме характер и заслужавахме друг резултат. Трябваше да бъде равен, но това е футболът и в него често детайлите правят разликата. В този случай дузпата реши мача“, заяви Веласкес.

Наставникът на българския шампион отличи реакцията на своите футболисти след допуснатото попадение и способността им да се адаптират към различните ситуации на терена.

"Реагирахме добре след гола и показахме зрялост. Разпознавахме ситуациите в мача и наистина съм горд. Да, не ми харесва, че загубихме, но според мен и други хора заслужавахме друг резултат.“

Веласкес определи двубоя на "Велодром“ като важна стъпка в развитието на отбора, въпреки пропуските в завършващата фаза.

"Резултатът е следствие на всичко, което се случи в двубоя. Лично за мен ние се представихме добре във всеки един аспект на играта. Успявахме да се адаптираме, защото разпознавахме ситуациите в мача. Играхме много зряло, въпреки че понякога не успявахме в завършващата фаза. Това все пак бе важен мач за нашето бъдеще“, допълни испанецът.

След европейското гостуване във Франция вниманието на „сините“ се насочва към предстоящия двубой със Септември от българското първенство, като основният приоритет пред треньорския щаб ще бъде бързото възстановяване на футболистите.