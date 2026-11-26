Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов реагира остро на ексцесиите в Марсилия и нападенията над български привърженици преди двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от основната фаза на Лига Европа.

Във фейсбук публикация Борисов настоя българското правителство да предприеме незабавни действия, а европейската футболна централа да наложи сериозни санкции на френския клуб.

"Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия. Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион“, написа Борисов.

Бившият министър-председател постави под въпрос действията на френската полиция, охраната на стадион "Велодром“ и УЕФА, след като въпреки предварително известните рискове и засилените мерки за сигурност се стигна до насилие.

"Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион „Хейзел“!“, заяви той.

Борисов изрази пълната си подкрепа и солидарност с привържениците на Левски и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

"На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни! Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде! Кураж! С вас съм!“, допълни лидерът на ГЕРБ.

Припомняме, че непосредствено преди началото на срещата на "Велодром“ привърженици на Олимпик Марсилия хвърляха бутилки, сигнални ракети и бомбички към сектора с българската агитка, въпреки мащабната полицейска мобилизация и ограниченията, наложени на гостуващите фенове.