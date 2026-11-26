За да преминат руския блокпост по време на защитата на Мариупол, украинските войници използвали символиката на руската армия. По машините били поставени съответните знаци, а самите бойци носели руски ленти. Колоната преминала без нито един изстрел. „Някак си, изглежда, Господ ни обича“, спомня си войникът от Хмелницки Богдан. По-късно, след излизането от завода „Азовстал“, той попаднал в руски плен, откъдето успели да го върнат в рамките на размяна между Русия и Украйна.

За защитата на града, помощта за цивилните, пленничеството и завръщането у дома военнослужещият Богдан разказал пред Суспільне Хмелницки.

„Господ ни обича“: как войниците преминали руския блокпост

Според Богдан руските сили атакували радиолокационни станции и средства за противовъздушна отбрана в близост до Мариупол след началото на мащабното нахлуване. Тази нощ той бил на дежурство. Полкът бил вдигнат по тревога.

„Попаднах на резервната командна точка в централната част на града – в сградата на трамвайно-транспортното училище. В близост имаше голям съветски бункер. Около ден и половина по-късно командната точка беше преместена в „Азовстал“, тъй като градът постепенно се оказваше в обсада.“

В началото на обсадата до Мариупол все още можело да се стигне. Руските войници пропускали някои хора, които твърдели, че са местни.

„След това украинските подразделения започнаха да отстъпват от различни сектори на града. Моето подразделение се обедини с остатъците от друго подразделение. Трябваше да се придвижим от завод „Илич“ до „Азовстал“. В колоната имаше бойци от „Азов“, част от морската пехота и граничари.“

За да преминат руския блокпост, спомня си Богдан, решили да използват символиката на руската армия.

„Вързахме си ленти с руски мотиви, нарисувахме знаци на първата машина, начело на колоната. Не помня дали нарисувахме „V“ или „Z“. Една от тези букви. Колоната тръгна от завод „Илич“. По пътя имаше руски блокпост. Но явно Господ ни обича, защото пристигнахме без нито един изстрел. Руските войници видяха обозначенията на машините и пропуснаха колоната. Така цялата ни колона премина. И с това странно чудо успяхме да стигнем до „Азовстал“.“

„Ако не бях помогнал на децата – кой щях да бъда тогава“

Първите дни от обсадата на Мариупол, разказва воинът, запомнил с боевете и с това, което видял – хората, които чакали на опашки за храна и по бензиностанциите, магазините, които постепенно опустявали, и града, който постепенно губел живота си.

„Първите два дни от магазините изкупиха всичко. Опашките бяха ужасяващи. Хлябът струваше 160 гривни. Веднага започнаха грабежите, веднага започнаха и мародерствата. Хората бяха много диви, просто неистови. Особено впечатляващо беше, че взимаха от магазините неща, които вече нямаха смисъл в град без електричество и нормални доставки. Гледаш деградацията на хората, която толкова бързо се случи в този Мариупол.“

В същото време военнослужещите се опитвали да помагат на цивилните, които оставали в града, добавил Богдан.

„Веднъж отидох в училище, в чието мазе се намираха 137 души. Сред тях – 37 деца и седем бебета. На хората не им достигаха храна, електричество и гориво за генератора. Директорът на училището показа къде съхранява горивото, защото се страхуваше, че хората ще го използват, за да зареждат телефони или да затоплят нещо. Споделих горивото. Също така дадох един от големите термоси, в които военнослужещите превозваха топла храна от полевата кухня на „Азовстал“.“

След това, разказва воинът, започнал да търси за децата мляко, памперси и други необходими неща.

„В родилните домове в Мариупол на жените заради стреса започна да им липсва кърма. Бебетата трябваше да бъдат хранени. Затова събрах мляко от магазините и го занесох там, за да го дам на децата. В един от складовете намерих памперси. След обстрел част от опаковките бяха повредени от шрапнели, но военнослужещите ги прегледаха и предадоха на децата тези, които бяха годни за употреба.“

Според Богдан необходими неща и продукти били нужни и на самите военнослужещи, но той се опитвал да споделя запасите с децата.

„Но когато виждах децата, им давах част от нашите запаси. Знаейки, че мога да помогна на децата, направих всичко, което можех. Ако не бях помогнал на децата – кой щях да бъда тогава?“

От „Азовстал“ – в плен

В „Азовстал“ военнослужещите се надявали на деблокада. Информирали ги, че се формират сили, които ще се опитат да пробият до обкръжения град. Обсъждали и вариант за евакуация – по море до Турция, спомня си Богдан.

Паралелно с това те подготвяли собствен план за пробив, спомня си военнослужещият.

„В началото се подготвяхме за това, че ще опитаме да пробием блокадата. Събирахме карти, подготвяхме сухи дажби, пауърбанки, снабдихме се с дрон. Планираше се при необходимост от „Азовстал“ да се опитат да излязат около 8 - 10 души. Никой не искаше да отиде в плен. Въпреки това бяхме изтощени, храната ставаше все по-малко. В крайна сметка се отказахме от плана за пробив и получихме заповед да излезем в плен.“

Излизането на защитниците на Мариупол продължило от 16 до 20 май 2022 г., добавил Богдан. Преди да излязат, съставили списъци и проверили личния състав. Военните разредили оръжията, унищожили телефоните, документите, картите и друга информация.

„Моята група беше условно „щастлива“. Тя влезе в „Азовстал“ от града и ние бяхме сред последните, които излязоха в плен.“

Цигарка за рождения ден в Оленивка

След пристигането в колонията в Оленивка започнала процедурата по прием: обиски, изземване на лични вещи, фотографиране, вземане на отпечатъци и прегледи на тялото, разказал Богдан. От пленниците вземали и биологични проби.

Първите два месеца Богдан прекарал в Оленивка. Там отпразнувал рождения си ден. Подаръкът от приятелите му останал дълго в спомените му, добавил мъжът.

„Подаръкът от приятелите беше цигара. Бях най-щастливият човек. Имах своя лична цигара.“

Според защитника в колонията пленниците се събирали за сутрешни и вечерни построения. Първоначално ги принуждавали да слушат руския химн, а след това — да го пеят наизуст. „Грешката можеше да има последствия.“

По-късно, спомня си Богдан, ги преместили в така наречената „Донецка генерална прокуратура“. Там пленниците били информирани, че споразуменията, за които се говорело преди излизането от „Азовстал“, няма да бъдат изпълнени. Посочили им членове от Наказателния кодекс, по които руската страна възнамерявала да съди войниците. След това защитникът бил преместен в Донецкия следствен арест.

Една нощ вратата на килията се отворила, разказал военнослужещият, а пленниците чули как извикват фамилии. Първоначално хората били извеждани един по един, а по-късно започнали да ги взимат и от други килии.

„Както бяха докарали нас, така след това ежедневно докарваха хора от Оленивската колония в следствения арест. Буквално всеки ден имаше нова група хора. Имаше прием — това е, когато постъпваш в ново място за задържане. И минаваш през серия от побои. Аз не очаквах нищо добро от това.“

„Господа, поздравявам ви“: как разбрах, че се връщам у дома

Преди транспортирането на пленниците залепили очите им с тиксо и вързали ръцете им. Натоварили ги в камион, в който нямало пейки или седалки, спомня си Богдан.

„Седяхме на пода, нямаше нито пейки, нито столчета – нищо. Пътувахме дълго, в неясна посока, напълно дезориентирани във времето и пространството. Беше горещо. Нямахме вода. Тези, които губеха съзнание, ги биеха с електрошокер. Лично у мен остана впечатлението, че това не е размяна, особено предвид начина, по който ни превозваха. В самолета първо мръзнахме, а след това включиха отоплението — всички бяхме мокри до кости. Най-важното беше, че не разбирахме колко време е минало и накъде ни водят. Бяхме напълно дезориентирани, абсолютно не знаехме дали е ден, или нощ. Колко време е минало? Пет минути или пет часа?“

Снимка: След освобождаването от плен – по време на рехабилитация. На заден план е военнослужещият, а на преден – шоколадови сърца. Есен 2022 г., Киевска област. / Личен архив на Богдан.

След кацането военнослужещият бил изведен от самолета. Ръцете му все още били завързани, а очите – превързани, спомня си Богдан.

„И тогава чух думи, които не очаквах да чуя от конвоира. Той ме предупреди за стъпалата и ме хвана под ръка. Не ни блъскаха надолу по стъпалата. Освен това ме предупредиха: „Внимавай, стъпало“. И ме поведоха под ръка. За мен това беше първият странен сигнал през целия период на транспортирането.“

По-късно пленниците били настанени в автобус, добавил Богдан.

„Съседът успя по някакъв начин леко да отпусне превръзката на очите си и погледна навън. Той разпозна града. Каза: „Ние сме в Гомел“. Това беше Гомел в Беларус. От географията знам, че Гомелска област граничи с Киевска и Черниговска област.“

По-късно автобусите пристигнали до границата с Украйна. Пленниците били отведени на неутрална територия, разказал военнослужещият. Там чули украинска реч.

„И тогава чухме: „Господа, поздравявам ви. Сега, когото повикам по фамилия, моля, да дойде при мен“. Всичко това беше на украински език. Свалиха превръзките ни и развързаха ръцете ни. Тогава вече разбрахме, че това е размяна.“

След освобождаването Богдан успял да се обади на съпругата си. По думите му по това време близките му все още не знаели за размяната.

„Веднага щом ми дадоха възможност да се обадя, се свързах със съпругата си. И за първи път от дълго време разбрах, че се връщам у дома.“

Статията е написана от Ярина Коцюбинска (Суспільне) и е публикувана първоначално на 25 ноември 2026 г.