Подразделенията на Оперативно-тактическата група „Одеса“ започнаха подготовка за хуманитарна мисия в помощ на жителите на временно окупирания Кинбурнски нос. Тя носи името „Санта“. Военните ще доставят храни, лекарства, чорапи, както и подаръци за Деня на свети Николай. По съображения за сигурност подробностите около мисията не се разкриват.

Това съобщи на 26 ноември началникът на отдел „Комуникации“ на Оперативно-тактическата група „Одеса“ Мирослав Откович.

„По съображения за сигурност не разкриваме подробности за мисията на ОТУ „Одеса“. Въпреки това искаме да подчертаем, че тя има изцяло хуманитарна цел.“

Мирослав Откович разказа, че военните са реагирали на нуждата от храна и медикаменти на жителите на временно окупирания Кинбурнски нос. В пакетите ще бъдат включени лекарства, зърнени храни, олио, захар и други продукти.

„В тази пратка сме включили всичко необходимо, за което научихме от местните жители, напуснали Кинбурнския нос. Нужни са им зърнени храни: тук имаме елда, спагети, булгур. Захар, важни мазнини – слагаме им масло и олио.“

Снимка: Продуктите, които ще бъдат доставени на цивилните жители на Кинбурнския нос. /Скрийншот от видео на ОТУ „Одеса“.

Снимка: Консерви, олио и зърнени храни./ Скрийншот от видео на ОТУ „Одеса“.

„Разбира се, тук имаме консерви, боб, грах, колбаси. От необходимите неща – кибрит и лекарства. За Деня на свети Николай – подаръци, чорапи, малко празнично настроение, а също и дъждобрани“, разказа офицерът от Центъра за военно сътрудничество на 122-ра отделна бригада за териториална отбрана с позивна Лисица.

Снимка: Жител на Кинбурнския нос./ Скрийншот от видео на ОТУ „Одеса“.

Cнимка: Карта на Кинбурнския полуостров./ Скрийншот от видео на ОТУ „Одеса“.

Мисията се нарича „Санта“.

„В навечерието на Деня на свети Николай ние, Силите за отбрана на Украйна, искаме да напомним за общочовешките ценности: грижа, съчувствие и задължението да помагаме на онези, които най-много се нуждаят“, каза Мирослав Откович.

По информация на ОТУ „Одеса“ подготовката за мисията продължава по заповед на командира Денис Носиков.

Какво е известно за хуманитарната ситуация на Кинбурнския нос

Кинбурнският нос е пясъчен нос в Николаевска област, част от Кинбурнския полуостров. На територията му се намира един от регионалните ландшафтни паркове в Украйна. Преди окупацията на полуострова, дълъг около 40 км, там се намирало най-голямото в Европа поле с диви червеноцветни орхидеи, както и гори, розови езера и местообитания на над 4700 животински вида.

Руските въоръжени сили навлязоха на територията на полуострова през март 2022 г. откъм сушата, от Херсонска област. Това им позволи да установят контрол над значителна част от морското пространство на Черно море, тъй като носът е разположен на стратегическо място – там се намират изходите от пристанищата на Херсон и Николаев, включително морските търговски пристанища „Николаев“, „Олвия“ и „Ника-Тера“.

По този начин, окупирайки носа, руските войски фактически блокираха изходите от тези пристанища, а също така започнаха да обстрелват редовно Очаков от полуострова.

Според местни жители, напуснали полуострова, там остават по-малко от сто цивилни. В селата липсват храни, лекарства и дърва за огрев, а част от хората не могат да напуснат окупираната територия в продължение на месеци. В същото време пожарите и минирането нанасят щети на природните територии на носа.

На 8 юни 2026 г. партизанското движение „АТЕШ“ обяви, че руските войници вероятно напускат позициите си на Кинбурнския нос в Николаевска област заради проблеми с логистиката и загуби сред личния състав.

Дмитро Плетенчук разказа, че Силите за отбрана постоянно нанасят удари по руските войски на Кинбурнския нос, но е трудно ситуацията да бъде променена изцяло без освобождаването на левобрежната част на Херсонска област.

Статията е написана от Светлана Клосова (Суспільне) и е публикувана първоначално на 26 ноември 2026 г.