Вратарят на Левски Светослав Вуцов даде положителна оценка за представянето на българския шампион въпреки поражението с 0:1 при гостуването на Олимпик Марсилия в петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Стражът на "сините“ бе сред най-добре представилите се футболисти на Хулио Веласкес на „Велодром“, като през второто полувреме спаси дузпа на Амин Гуири и запази шансовете на столичани за положителен резултат до последния съдийски сигнал.

"Не ни достигна това, че не успяхме да реализираме една от ситуациите ни. Представихме се добре и можехме да вземем поне една точка. Сверихме си часовника с отбор от топ 5 първенствата и бяхме на добро ниво“, заяви Вуцов.

Националният страж коментира и грозните сцени по трибуните преди началото на двубоя, като призна, че нападенията срещу българските привърженици са оказали психологическо влияние върху футболистите на Левски.

"Беше тежко психически след грозната постъпка от страна на домакините с нашите фенове. Това няма как да не ни повлияе. Нашите фенове първо бяха ограничени несправедливо, а след това тези на Марсилия ги нападат с боксове и факли“, каза вратарят.

Вуцов изрази загриженост за състоянието на пострадалите български привърженици и благодари на всички, които подкрепиха отбора при тежкото гостуване във Франция.