Нов едноличен лидер на върха има в турнира Лига Европа след първата половина мачове в 5-ия кръг. След успеха си с 2:1 над Селта Виго, Борнемут събра пълен актив от 15 точки и измести досегашния водач Бенфика от първото място. Португалците останаха с 12 точки след тежката загуба с 0:4 от Виктория Пилзен и се свлякоха до 4-ата позиция заради влошената си голова разлика.

Байер Леверкузен (12 точки) се изкачи от 7-о на 3-о място след победата си в Загреб - 2:0 при гостуването на Динамо. Юнион Сен Жилоая (11 точки) отстъпи с една позиция до 5-о място след равенството с Лех Познан - 2:2.

Битката за изкачване в топ 8 и попадане директно на осминафиналите се ожесточи, след като Олимпиакос отстъпи с 2:3 на италианския Милан, който започва да набира скорост.

Срещата Бешикташ - Апоел Беер Шева, която се игра на "Батуми" (Грузия) и завърши 2:1, донесе актив на турците 10 точки и също ги изпрати в челната осмица. Срещата в Батуми беше прекъсната за над 35 минути заради безредици по трибуните, след като грузинската полиция влезе в сектора на феновете на Бешикташ.

Българският шампион Левски слезе на 16-о място след поражението с 0:1 от Олимпик Марсилия. „Сините“ останаха със 7 точки (голова разлика 4:4), където е и Динамо Загреб (също със 7 точки, но с по-лоша голова разлика -1). Олимпик Марсилия пък спечели първата победа и напредна от 31-во на 26-о място (6 точки), доближавайки се на крачка от зоната за плейофи.

Голямата изненада поднесе отборът на Виктория Пилзен, който разгроми португалския Бенфика с 4:0. Заедно с Милан, чешкият тим направи сериозен скок в подреждането. Преди кръга двата тима бяха извън зоната на плейофите (съответно на 30-о и 28-о място с по 3 точки). След победите си тази вечер и двата отбора събраха по 6 точки и влязоха в Топ 24 — Виктория Пилзен вече е 23-ти, а Милан заема последното даващо право на плейоф 24-то място.

РБ Залцбург се изкачи от 26-о на 19-о място (7 точки) след победата над Арарат-Армения. Арменците пък остават единственият отбор без спечелена точка на последното 36-о място.

Любопитното беше, че англичаните останаха с 10 души при резултат 1:0 за домакините след гола на Яго Аспас в 19-ата минута. Само седем по-рано публиката на стадион „Балаидос“ видя още едно попадение – на Пабло Дуран, което обаче беше отменено с помощта на системата ВАР заради засада.

Лошите новини за Борнемут продължиха в 22-ата минута, когато Бафоде Диаките беше отстранен с директен червен картон заради сериозен фаул.

През второто полувреме обаче англичаните демонстрираха сериозна динамика и успяха най-напред да изравнят чрез Алваро Родригес в 47-ата минута, а в 78-ата минута и до втори гол чрез Райън, който засече подаване на Маркъс Тавърниер.

На „Доосан Арена“ Виктория Пилзен шокира Бенфика с три бързи гола до почивката. Големият герой обаче беше Кристоф Кабонго, който вкара третия и четвъртия гол (44 и 46 минути), подаде за 2:0 на Пол Аду и участва в атаката за попадението на Патрик Хрошовски в 30-ата минута.