Сблъсъците по трибуните на стадион „Велодром“ по време на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа намериха широк отзвук във френските медии. Кадрите с насилието, хвърлянето на пиротехнически изделия и нахлуването на марсилски ултраси в сектора с българските фенове на стадиона попаднаха във водещи национални и спортни издания.

Агенция Франс прес (АФП) отбеляза, че десетки привърженици на Олимпик Марсилия са се насочили към българските запалянковци. Последваха сблъсъци и размяна на пиротехнически изделия, което наложи закъснялата намеса на охраната.

„Кадри, които не искаме да виждаме“, написа авторитетният френски всекидневник „Фигаро“, описвайки случилото се на „Велодром“.

„Паризиен“ съобщи за сериозни безредици по трибуните, като отбеляза, че дори част от футболистите са изглеждали обезпокоени от ситуацията при излизането си на терена.

Спортният канал „Евроспорт“ също отдели внимание на насилието, подчертавайки необходимостта от намесата на охранителите за овладяване на напрежението.

Френското спортно издание „Фут01“ припомни и предшестващите срещата нападения над български привърженици в града въпреки значителното полицейско присъствие.

Изданието посочи, че двама привърженици на столичния клуб са били откарани в болница след по-ранните нападения. Марсилските хулигани са им устроили засада, въоръжени с бейзболни бухалки и ножове.

„Фут Меркато“ съобщи за сериозно напрежение и конфронтация между марсилски ултраси и привърженици на българския шампион.

Същевременно насилието на „Велодром“ поставя сериозни въпроси за организацията на сигурността. Френските власти предварително бяха определили двубоя като високорисков и ограничиха броя на гостуващите привърженици до едва 500 души.

Четири дни преди срещата ръководството на Левски официално сезира УЕФА за наложените ограничения.

Точният брой на пострадалите българи при инцидентите на стадиона и състоянието им все още не са изяснени.

На терена Левски отстъпи пред Олимпик Марсилия с 0:1 в двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.