Над 200 привърженици на марсилци атакуваха гостуващия сектор преди мача.
Представители на Олимпик Марсилия и Левски са провели среща с делегата на УЕФА на почивката на двубоя между двата отбора от Лига Европа заради нападенията над фенове на "сините" преди първия съдийски сигнал.
200-300 привърженици на марсилци атакуваха гостуващия сектор преди мача, като сред пострадалите има и жени, и хора от ръководството на българския шампион.
По време на разговорите е била обсъдена възможността мачът да бъде временно спрян. В крайна сметка срещата беше доиграна по предварителен график.
Междувременно стана ясно, че феновете на Левски - 500 на брой, ще останат на стадиона около два часа след края му. Мярката е взета заради нападенията по-рано.
Юношеският отбор на "сините", който по-рано загуби от този на Марсилия, беше изпратен на летището преди края на двубоя между мъжките тимове.
"УЕФА, гледаш ли? Фенове на "Левски" бяха бити варварски насред Марсилия! Резултатът в такива дни е най-маловажното нещо…", написаха от клуба малко след последния съдийски сигнал на "Велодром".