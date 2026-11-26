Представители на Олимпик Марсилия и Левски са провели среща с делегата на УЕФА на почивката на двубоя между двата отбора от Лига Европа заради нападенията над фенове на "сините" преди първия съдийски сигнал.

200-300 привърженици на марсилци атакуваха гостуващия сектор преди мача, като сред пострадалите има и жени, и хора от ръководството на българския шампион.

По време на разговорите е била обсъдена възможността мачът да бъде временно спрян. В крайна сметка срещата беше доиграна по предварителен график.

Междувременно стана ясно, че феновете на Левски - 500 на брой, ще останат на стадиона около два часа след края му. Мярката е взета заради нападенията по-рано.

Юношеският отбор на "сините", който по-рано загуби от този на Марсилия, беше изпратен на летището преди края на двубоя между мъжките тимове.