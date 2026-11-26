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Лига на конференциите: ЦСКА - Трабзонспор (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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22:48, 26.11.2026
Спорт
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Снимки от срещата между ЦСКА и Трабзонспор
Снимка: Startphoto.bg
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#УЕФА Лига на конференциите 2026/2027
#Трабзонспор
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