Ръководството на Българския футболен съюз сезира УЕФА за бруталната агресия, която феновете на Олимпик Марсилия упражниха срещу привържениците на Левски преди мача между двата отбора от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Привърженици на френския гранд атакуваха сектора с българските фенове на стадион "Велодром“, хвърляйки бутилки, сигнални ракети и бомбички.

От централата настояват за незабавни и максимално тежки наказания за френския отбор и техните запалянковци.

Изявлението на БФС:

Ръководството на Българския футболен съюз изразява дълбокото си възмущение и осъжда категорично ужасните сцени на насилие от страна на фенове на Олимпик Марсилия спрямо привърженици на Левски по време на двубоя между двата отбора от турнира Лига Европа по-рано тази вечер, съобщиха от БФС.

Подобен акт на брутална агресия, който може да коства човешки животи, не само няма никакво място във футбола, но следва да бъде наказан с възможно най-строги санкции.

Българският футболен съюз вече сезира европейската футболна централа УЕФА за случая и настоява за незабавни и максимално тежки наказания. Наред с това изискваме пълно съдействие от френските футболни и държавни институции, които да ни предоставят цялата официална документация, събрана по случая. Настояваме за пълна прозрачност на разследването от страна на френските власти, които трябва да поемат незабавно своята отговорност за станалото, да установят всички извършители и да накажат виновниците за серията от инциденти на “Стад Велодром” в Марсилия тази вечер.