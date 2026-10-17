Гриша Ганчев: Никакъв реваншизъм няма да има от моя страна към никого

Членът на новия Управителен съвет на Българската федерация по борба Гриша Ганчев увери, че не таи лошо чувства към никого в българската борба, макар според него, досегашното ръководство да е постъпило мръсно към българските състезатели.

Тодор Ангелов бе избран за президент на Българската федерация по борба (БФ Борба) по време на Извънредното общо събрание на организацията, на което бе освободено досегашното ръководство начело със Станка Златева.

"Г-н Кирил Вътев, аз съм против реваншизма. Миналата година поздравих Станка Златева. Сега започваме с дребни заяждания. Никакъв реваншизъм няма да има от моя страна към никого. Вие направихте много мръсотии. Направихте ги на беззащитни деца и спортисти. Моето уважение към спортистите никога няма да изчезне. Престанете със заяждането", заяви той от трибуната на Общото събрание.

Ганчев увери, че ще помага на Станка Златева да развие клуба си в Сливен.

"Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен и да си развива клуба. Лично ще й помагам и няма да й преча", допълни той.

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