Вселенският патриарх Вартоломей беше посрещнат от Негово Светейшество Даниил в Синодалната палата

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България, за да участва в честванията на 1150 години от рождението и на 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Българският патриарх Даниил и митрополити от Светия синод посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей и на водената от него делегация в Синодалната палата преди минути.

† Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски: "Чест и радост е да Ви посрещнем отново с „Добре дошли!“ сред нас, за да вземете участие в тържествените празненства по случай важни за Православната ни църква годишнини, свързани с паметта ни за Всебългарския небесен застъпник и молитвеник – преподобния Рилски пустинник и Чудотворец Йоан: 1150 г. от рождението му и 1080 години от неговото блажено успение. Представителството на най-високо равнище на Великата Христова църква – Светата Константинополска и Вселенска патриаршия за тези тържества означава много за нас и прави радостта ни още по-пълна, защото ни обединява в почитта към свети Йоан Рилски, който е светило, молитвен застъпник и украшение за цялата Христовата Църква. Посрещаме Ваше Светейшество, заедно с всички лица от придружаващата Ви делегация, като скъпи и желани гости."

Патриарх Даниил пожела на Вселенският патриарх посещението му у нас да бъде изпълнено "със светлина и радост" и подчерта, че то утвърждава здравите връзки между православните църкви.

"Сърцата ни са отворени за Вас, с братска любов в Христа към Вас и светата Константинополска патриаршия – Църква майка за нас, от която в древните дни предците и предшествениците ни приеха светата и спасителна православна вяра и същевременно старша Църква сестра – първопрестолна в семейството на поместните Православни църкви, с които споделяме общото призвание и дълг да пазим и свидетелстваме за единството на „вярата, веднъж за винаги предадена на светиите“ (Иуда (1: 3). Събрани в името Христово и в памет на Неговия дивен угодник свети Йоан Рилски, вярваме, че и Христос Бог е посред нас, както Сам Той ни казва: „… дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях“ (Мат. 18:20). Нека тази наша братска среща на паметта и на любовта ни в Господа бъде още едно свидетелство за нашето единство и единомислие във вярата на нашите отци, да ни укрепи и утвърди в живота ни според тази вяра и затвърди още повече нашето братство и приятелство, и здравите връзки между нашите свети Православни Църкви. Мирът и любовта на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, и общението във Всесветия Божи Дух да бъдат с всички нас! Добре дошли! Благословен е идещият в име Господне!" Вселенският патриарх Вартоломей: "Носим със себе си плодовете на Светия Дух, които ние неизменно преживяваме в този ден, както ги изброява апостол Павел: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, сдържание и предлагаме на света тези плодове на Духа. Именно тази преизобилна и многообразна Божия благодат носим със себе си при нашите посещения в поместните църкви по всички краища на света, за да утвърждаваме пак и пак единството на Христовото тяло, за да засвидетелстваме на висок глас неделимостта на Църквата, за да заявим светостта ѝ, на която всички ние сме призвани да бъдем причастници и участници."

В 18:00 ч. двамата патриарси ще открият монументалната изложба „Света Гора в София“ на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942-2016) в Националния дворец на културата, организирана под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и с Министерството на външните работи на Република Гърция.