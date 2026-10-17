Станка Златева: Тодор Ангелов трябва да покаже с какво ще ни обедини, каква програма има, защото май няма капацитет

Каквото трябваше да съм го направила. Това, провокациите, всички ги видяхте. Нека хората да си гласуват, всеки сам си носи кръст.

Това каза Станка Златева преди началото на Извънредното изборно Общо събрание на Българската федерация по борба на което се решава ще има ли нов председател на централата. Другият кандидат за поста е Тодор Ангелов. Събранието се провежда в зала „Аула Максима“ на Националната спортна академия „Васил Левски“ в София.

"Ние сме дошли с една програма, с една идея и сме я подържали. Когато тръгнахме с каузата, много хора застанаха зад мен. Тръгнахме и сме тръгнали с обединение и с желание да променим нещата в България", каза още Златева.

"Оттук нататък, каквото и да стане, аз се прибирам спокойна и щастлива", добавия тя.

На въпроса как вижда Тодор Ангелов като опонент, Станка Златева заяви:

"Трябва да покаже, трябва да каже с какво ще ни обедини, как ще ни обедини, каква програма има, защото май нямаме капацитет."

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