Заплашен ли е вносът и износът на продукти след атаките с дрон в Черно море?

Ударите с дронове по търговски кораби в Черно море засилват тревогите за сигурността на корабоплаването и поставят под въпрос безопасността на ключовите морски търговски маршрути.

В "Денят започва с Георги Любенов", експерти предупредиха и за сериозни икономически последици за България – от поскъпване на застраховките до затруднения във вноса и износа на стоки.

Валери Тодоров - журналист: "За мен най-странно е поведението на Турция, която засега мълчи, въпреки че според мен разполага с доста информация най-малкото, защото корабите минават през проливите и корабите акостират на турски пристанища и трябва да се направи по-внимателен анализ на корабите какви са, какви са товарите, откъде идват, накъде отиват, за да разберем дали тази голяма провокация има за цел и е адресирана към форумите на ЕС, други форуми, които разсъждават за сигурността или е опит да се блокира търговското корабоплаване през Черно море".