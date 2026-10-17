Заплашен ли е вносът и износът на продукти след атаките с дрон в Черно море?
Коментар на експертите Валери Тодоров и Ивайло Иванов
Ударите с дронове по търговски кораби в Черно море засилват тревогите за сигурността на корабоплаването и поставят под въпрос безопасността на ключовите морски търговски маршрути.
В "Денят започва с Георги Любенов", експерти предупредиха и за сериозни икономически последици за България – от поскъпване на застраховките до затруднения във вноса и износа на стоки.
Валери Тодоров - журналист: "За мен най-странно е поведението на Турция, която засега мълчи, въпреки че според мен разполага с доста информация най-малкото, защото корабите минават през проливите и корабите акостират на турски пристанища и трябва да се направи по-внимателен анализ на корабите какви са, какви са товарите, откъде идват, накъде отиват, за да разберем дали тази голяма провокация има за цел и е адресирана към форумите на ЕС, други форуми, които разсъждават за сигурността или е опит да се блокира търговското корабоплаване през Черно море".
Ивайло Иванов - международен анализатор: "Това, което наблюдаваме за косвени заплахи и щети, които България понася. Първо - тези руски атаки повишават цената на застраховките, което разбира се ще вдигне цената на стоките, които се превозват и ще бъдат платени тези високи цени от българските граждани, българската икономика. Но вторият по-голям проблем всъщност ще видим все по-малко желаещи кораби да влязат в Черно море, вчера видях такава информация, че кораби отказват да извършват курсове в Черно море, което ще постави под заплаха износа и вноса на продукти, това е пряка заплаха за българската икономика".