Мисия успешна: "Челси-3" акостира в пристанище Бургас, кой стои зад атаката?

Поразеният от дронове кораб „Челси-3” акостира в пристанище Бургас. Операцията по изтеглянето му от морето, която продължи едно денонощие, завърши успешно. Това дава възможност да стартира разследване и събиране на доказателства, които да отговорят на въпроса – кой стои зад атаката.

Какви са щетите по кораба и повече за операцията по изтеглянето му?

След безсънна нощ за специализираните екипи рано тази сутрин поразеният от дронове „Челси-3“ се появи в бургаския залив, за да акостира на пристанището.

кап. Живко Петров, директор на Морска администрация – Бургас: „Корабът е с пробойни. Тоест това е полуразвалина. Не е нормален кораб. Опасността беше при провличането и заставането на буксир при него, да не предизвикаме допълнителни конструктивни повреди и потъване. Самото качване беше най-сложната и опасна операция“. Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Операцията беше извършена при лошо време. Безпрецедентна такава. Ние като Министерство на транспорта сме отговорни, дрейфащи кораби, безконтролни, да не бъдат оставяни в нашето море. Затова направихме всичко възможно корабът да бъде докаран дотук“.

След като корабът „Челси“ акостира на бургаското пристанище ясно си личи най-голяма пробойна, видима на носа на плавателния съд. Подобни пробойни има в средата на кораба на другия борд и на кармата. Именно около щетите ще се търсят части от дроновете, с които е атакуван, за да може разследването да установи кой стои зад атаката.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Имаме работни хипотези – да, най-вероятно атаката е дошла от Русия, тъй като едва ли Украйна атакува сама собствените си кораби. Знаете, че корабът е под украински флаг. Но ние еднозначно трябва да докажем, че това е така. Винаги трябва да се базираме на доказателства“.

Операцията по изтеглянето на кораба е осъществена изцяло от български екипи, макар на помощ да се е отзовал и „Челси-2“ на корабособственика на поразения „Чесли-3“. ТранспортнияТ министър отхвърли твърденията в морето да е имало възможност за разтоварване на кораба, който акостира в Бургас празен.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Ние сме осигурили предпазване на каквито и да е желания на някой да може да се качи на кораба. Никой не се е качвал на кораба. Никакъв товар не е бил отнеман. Затова съм категоричен“.

Средствата за операцията се поемат от българската държава. А министър Пеев съобщи че вече е осигурено европейско финансиране за закупуването на първия специализиран спасителен кораб.

Още от догодина започва процедурата за доставка.