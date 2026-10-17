Започна извънредното изборно Общо събрание на БФ по борба, опозицията има мнозинство

Извънредното изборно Общо събрание на Българската федерация по борба решава ще има ли нов председател на централата. То се провежда днес в зала „Максима“ на Националната спортна академия „Васил Левски“ в София.

Събитието бележи пика на сериозно напрежение в българската борба между настоящото ръководство в лицето на председателя Станка Златева и опозицията.

Извънредното изборно Общо събрание беше свикано след решение на Софийския апелативен съд по подписка на близо 50 клуба.

Основен кандидат на опозицията, около когото се обединиха ключови фигури като бизнесмена Гриша Ганчев, бившия дългогодишен председател Валентин Йорданов и олимпийския шампион Армен Назарян, е Тодор Ангелов. Първоначално сред кандидатите беше и Мирослав Гочев, но той направи отвод на кандидатурата си.

Настоящият председател Станка Златева излезе с остра официална позиция преди форума, в която защити свършеното от нея за детско-юношеските школи и разкритикува програмата на опонентите си, определяйки я като опит за „реставрация на стария модел“. Освен това ръководството сезира Прокуратурата с искане за проверка на легитимността на подписката за свикване на конгреса.

Заради сериозните спорове Световната федерация по борба (UWW) изпрати в София френския наблюдател Жан-Мишел Брун (генерален секретар на Френския олимпийски комитет), който да следи за редовността на изборите.

Гласуването включва освобождаване на настоящия Управителен съвет, избор на нов председател и избор на нови членове на УС.

До момента опозицията има мнозинство, около 88 от общ 126 регистрирани клуба най-вероятно ще подкрепят кандидатурата на Ангелов.

"Каквото трябваше да съм го направила. Това, провокациите, всички ги видяхте. Нека хората да си гласуват, всеки сам си носи кръст", каза Станка Златева преди началото на Извънредното изборно Общо събрание.

"Ние сме дошли с една програма, с една идея и сме я подържали. Когато тръгнахме с каузата, много хора застанаха зад мен. Тръгнахме и сме тръгнали с обединение и с желание да променим нещата в България", каза още Златева.

"Оттук нататък, каквото и да стане, аз се прибирам спокойна и щастлива", добавия тя.

На въпроса как вижда Тодор Ангелов като опонент, Станка Златева заяви:

"Трябва да покаже, трябва да каже с какво ще ни обедини, как ще ни обедини, каква програма има, защото май нямаме капацитет."

Тодор Ангелов коментира преди началото на гласуването:

"Пристигам в настроение да направим промяната и да доведем борбата там, където ѝ е мястото. Докато не приключи едно състезание, никой нищо не може да каже. Ние вярваме в нас с целия колектив. Надяваме се да победим. Важно е да победим. Какъв ще е резултата, ще видим накрая. Ние нямаме нищо против Станка. Веднага ще предприемем промени. Първо да дойдат за световното Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян. Това е цел номер 1, на нас ни трябва успех, трябва ни победа и медали от световното първенство."

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