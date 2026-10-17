Томас Григоров в предаването "Аз съм"

Томас Григоров е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“. Младият талант е сред надеждите ни в модерния петобой. Тийнейджърът от Пазарджик разказа пред камерата на БНТ как е започнал да тренира толкова различни спортове, които представляват модерния петобой.

„Започнах да тренирам от малък, може би от 4-5 годишна възраст. Имах белодробни заболявания и започнах само с плуване. От там нататък започнах да добавям другите дисциплини – бягане, фехтовка, стрелба, и сега новата дисциплина – препятствия. Много ми харесва този спорт и реших да се занимавам с него. Любим спорт ми е плуването, все пак от там започнах. Много ми харесва и бягането, защото започна да ми се отдава. Като малък не ми беше толкова силно, обаче задобрях. Най-нелюбим спорт, може би, ми е фехтовката, но това ще се промени скоро време“, сподели Григоров.

Младежът сподели, че участието му в спортно училище му позволява да се занимава с модерен петобой и да намира време за подготовка.

„Модерният петобой изисква много тренировки. Трябва така да си разграфиш ежедневието, че да можеш да го тренираш всеки ден. Една моя седмица преминава с по 3-4 тренировки на ден, но също така, трябва да ходя и на училище. Ученик в 12-ти клас съм в Спортно училище в град Пазарджик. Ако бях в друго училище, щеше да ми е по-сложно да намирам време да тренирам. При нас програмата е така наредена – учим, тренираме, учим, тренираме и пак учим и тренираме“.

Целия епизод с Томас Григоров можете да гледате във видеото!