Тръмп постави на пауза санкциите срещу Русия

Американският президент Доналд Тръмп постави на пауза приетите наскоро от Конгреса санкции срещу Русия.



Той заяви, че прави това в името на националния интерес на Съединените щати.

Санкционният пакет на името на покойния сенатор ЛиндзиГреъм беше подписан от Тръмп миналия месец.

снимка: БТА

Той предвиждаше налагането на мита на основните страни-вносителки на руски суров нефт и газ с цел спиране на източниците на финансиране на Русия за войната в Украйна.

Неочакваният ход на Тръмп идва само седмица, след като обяви сделка за купуване на огромни количества руски дизел, в опит да намали цените на горивата, коментира "Асошиейтед прес".