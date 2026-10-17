БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в...
Чете се за: 03:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп постави на пауза санкциите срещу Русия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

Той заяви, че прави това в името на националния интерес на САЩ

тръмп постави пауза санкциите русия
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп постави на пауза приетите наскоро от Конгреса санкции срещу Русия.

Той заяви, че прави това в името на националния интерес на Съединените щати.

Санкционният пакет на името на покойния сенатор ЛиндзиГреъм беше подписан от Тръмп миналия месец.

снимка: БТА

Той предвиждаше налагането на мита на основните страни-вносителки на руски суров нефт и газ с цел спиране на източниците на финансиране на Русия за войната в Украйна.

Неочакваният ход на Тръмп идва само седмица, след като обяви сделка за купуване на огромни количества руски дизел, в опит да намали цените на горивата, коментира "Асошиейтед прес".

# Доналд Тръмп #Русия #Пауза #санкции

Последвайте ни

ТОП 24

Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
1
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в РСМ престъпници, ще поставим въпроса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС
2
Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в РСМ...
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
3
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига...
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
4
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа
5
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните...
Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на прокурорския син Васил Михайлов
6
Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Русия

Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
Хакерска атака срещу Москва: Атакувани са рафинерия и администрацията на руски град Хакерска атака срещу Москва: Атакувани са рафинерия и администрацията на руски град
Чете се за: 03:17 мин.
Къде е директорът на ФБР? Къде е директорът на ФБР?
Чете се за: 00:22 мин.
Започна процесът за взривяването на газопровода "Северен поток" Започна процесът за взривяването на газопровода "Северен поток"
Чете се за: 03:07 мин.
По-бавната скорост на "Старлинк" провали мисии на украинската армия и забави сигналите за въздушна тревога По-бавната скорост на "Старлинк" провали мисии на украинската армия и забави сигналите за въздушна тревога
Чете се за: 03:15 мин.
След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в Украйна След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в Бургас
Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в Бургас
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Николай Младенов - кандидат да оглави ООН? Николай Младенов - кандидат да оглави ООН?
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Ветровито време, но почти без валежи в съботния ден Ветровито време, но почти без валежи в съботния ден
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Тръмп постави на пауза санкциите срещу Русия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След срещата в Брюксел: ЕС призова за незабавно прекратяване на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Кой е виновен – Русия, кой друг? – хората в Констанца...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
ДАРА и „Bangaranga“ с кандидатури в четири категории за...
Чете се за: 02:32 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ