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Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Латвийският премиер за помощта за Киев: "Това е една бира по-малко за всеки европеец годишно. Ние можем да си го позволим, за нас е просто разход, за Украйна е въпрос на живот и смърт".

зеленски търпението изчерпа тръмп застава правилната страна историята
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Украйна възобнови ударите по руски рафинерии. Търпението ни се изчерпа, заяви Володимир Зеленски след поредния разрив с Доналд Тръмп. Украинският президент се усъмни в устойчивостта на американската подкрепа и отиде в Брюксел за разговори с европейските си партньори. Въпросите за увеличаването на финансовата помощ за Киев и замразените руски активи обсъдиха европейските лидери на среща на върха.

Помощта за Украйна е във фокуса на Европейския съвет в Брюксел.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "Европа е силният играч. Всички неща, които интересуват Русия - замразените активи, отмяната на санкциите, всъщност зависят от решението на европейците. Тези неща не се дават безвъзмездно".

Замразените руски активи трябва да останат в Европа, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, след като се появи информация, че САЩ могат да предявят претенции към част от тях в рамките на евентуален мирен план. Общата им стойност възлиза на около 210 милиарда евро.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Застъпих се за това да направим всичко възможно да помогнем на Украйна да преживее зимата и следващата година също. Трябва да увеличим средствата, за да осигурим устойчива подкрепа за Киев. Продължавам да съм твърдо убеден, че защитавайки териториалната цялост на Украйна, защитаваме политическия ред в Европа, който е поставен под въпрос от Русия във всяко едно отношение".

Финансовата подкрепа за Украйна е осигурена за 2026 г., но през 2027 се очертава значителен недостиг на средства спрямо първоначално предвиденото. Латвийският премиер Андрис Кулбергс красноречиво се обяви "за" увеличаване на средствата.

Андрис Кулбергс, министър-председател на Латвия: "Това е една бира по-малко за всеки европеец годишно. Ние можем да си го позволим, за нас е просто разход, за Украйна е въпрос на живот и смърт. Ние пием по-малко, те се спасяват".

Датският премиер Мете Фредериксен разкритикува дизеловата сделка на Тръмп с Путин.

Мете Фредериксен, министър-председател на Дания: "Сигналите от Съединените щати са срещу Украйна, което отслабва европейската способност да се защитим срещу Русия".

Дизеловата сделка Тръмп-Путин, проваленото енергийно примирие и редуцираното подаване на разузнавателна информация за Киев разочароваха Зеленски. В интервю за британския журналист Пиърс Морган той дори заяви, че се е почувствал предаден от Тръмп.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Вижте, ситуацията е много по-сложна от това какви са моите чувства и емоции. Ако си по средата, трябва да останеш по средата, а не от грешната страна. Мисля, че дават грешни съвети на Тръмп. Не знам кой го побутва към грешната страна, но той не застава от правилната страна на историята".

След срещите си днес с генералния секретар на НАТО Рюте, френския президент Макрон и премиерите на Полша, Германия и Белгия, утре Зеленски ще разговаря с председателите на ЕС и ЕК Антониу Коща и Урсула фон дер Лайен и лидерите на Унгария, Финландия и Швеция.

#правилната страна на историята #търпението ни се изчерпва # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Тръмп

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