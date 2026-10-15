МФ изпрати проектбюджета за 2027 г. до Европейската комисия и Еврогрупата

Министерството на финансите изпрати официално до Европейската комисия и Еврогрупата проектобюджета за 2027 г., съобщиха от ведомството.

С това страната ни изпълни в срок задължението си по отношение координацията на икономическите политики като държава – членка на еврозоната да представи документа до 15 октомври. Документът отразява основните фискални параметри за следващата година.

Това е първият бюджетен план, който България изготвя и представя в качеството си на пълноправен член на еврозоната.

Документът е разработен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, одобрена от Фискалния съвет.

Ключов акцент в тазгодишния Проект на бюджетен план са представените мерки за излизане от откритата на 10 юли 2026 г. от Съвета на ЕС процедура при прекомерен дефицит за България.

В тази връзка изпратеният документ изпълнява и ролята на официален доклад за предприетите мерки. В него България представя конкретните действия и реформи в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС, която предвижда ясен график за коригиране на дефицита в рамките на допустимата референта стойност от 3% от БВП до 2029 година.

Основният фокус на Бюджет 2027 ще бъде към трайно оздравяване на публичните финанси, ограничаване на държавните разходи, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на размера на нов дълг спрямо предходните години, без промяна на основните данъчни ставки.

В проектобюджета ще бъдат заложени ключови параметри и политики, представени общо и в Проекта на бюджетен план.

Социална подкрепа и доходи: предвижда се увеличение на пенсиите с около 8%, ръст на заплатите в бюджетната сфера с 5% и повишение на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5%. Заложена е и подкрепа за семействата с деца, включително увеличение на детските надбавки и данъчните облекчения.

Приоритетни сектори: ще бъдат осигурени допълнителни ресурси за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност, както и значителни инвестиции в отбранителните способности на страната (антидрон системи и противовъздушна отбрана).

Икономическа среда: предвиждат се мерки за оптимизация на администрацията, реформа в ТЕЛК за по-добър контрол на разходите, както и насърчаване на публично-частните партньорства за инфраструктурни проекти.