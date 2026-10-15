Административният съд в Пловдив реши да не затвори болницата, в която почина 6-годишно дете

Административният съд в Пловдив спря заповедта на здравния министър, с която се отнема разрешителното за работа на болница „Медикус Алфа“, до приключване на съдебното производство срещу нея.

В лечебното заведение почина 6-годишно момче след стоматологична операция. Решението на министъра дойде след доклад, според който болницата е извършвала дейности извън разрешителното си. Съдът обаче е взел предвид, че в нея са приети пациенти и спирането на дейността ѝ ще постави в риск живота и здравето им. Пред БНТ министър Ивкова заяви, че юристите на Министерството на здравеопазването имат няколко възможности за реакция.