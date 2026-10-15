Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас

Влошената метеорологична обстановка в Черно море не позволява корабът „Челси-3“, който по-рано днес започна да дрейфува край Приморско, да бъде изтеглен до пристанище Бургас.

Влекачът „Алиот“, който беше изпратен за участие в операцията по овладяване на плавателния съд, се прибра сам в бургаското пристанище в 16:00 часа, без да успее да доведе авариралия кораб.

Припомняме, че „Челси-3“ навлезе в 12-милната зона източно от Приморско, след като силният вятър и влошените метеорологични условия доведоха до изместването му в южна посока.

Корабът, плаващ под малтийски флаг, беше поразен от дронове в понеделник край Бяла. Всички 15 души от екипажа бяха спасени, а плавателният съд остана без екипаж в открито море.