Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за спиране на атаките в Черно море

Атаките са недопустими, надявам се солидарно Европейският съвет да приеме предложения от нас мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Това съобщи премиерът Румен Радев преди срещата на Европейския съвет в Брюксел.

Румен Радев, министър-председател: „Атаките са недопустими, надявам се солидарно Европейският съвет да приеме предложения от нас мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Това, което ние предлагаме, в заключението от днес има призив за спиране на атаките срещу кораби.“

Премиерът уточни, че е разговарял с министър-председателя на Румъния и предстои да говори и с президента, за да излезем с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз. Той беше категоричен, че тези атаки са недопустими и обясни, че очаква солидарност от всички наши европейски партньори.

Румен Радев, министър-председател: „Вчера говорих с министър-председателя на Румъния, днес предстои да говоря и с президента. За да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност, той е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, торове, на енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки, особено в уязвими зони като Африка и Близкия Изток. Така че, тези атаки са недопустими и ние ще положим максимални усилия и очаквам солидарност от всички наши европейски партньори да се приеме този меморандум за преустановяване на атаките в Черно море.“

Той допълни още, че при инициативата между Румъния, България и Турция е въпрос как точно ще се организира, тъй като това е щаб на НАТО, има два различни подхода - единият е той е да е стационарен, другият е да бъде ротационен.

Румен Радев, министър-председател: „При общата инициатива между Румъния, България и Турция, въпросът е как точно ще се организира, защото това не са сили на НАТО, това е щаб на НАТО, има два различни подхода и единият е той да е стационарен, другият е да бъде ротационен. Тепърва имаме още да изчистим как да се организира дислоцирането. И сега сме част от противоминната група в Черно море. Бяхме първите след Германия през 2022 г., които влязохме в част от инициативата на единния европейски въздушен щит.“

Радев подчерта, че сме за всяка коалиция, която е за бързо прекратяване на конфликта със силата на дипломацията. И не сме си прекъсвали връзките с Руската федерация.

Румен Радев, министър-председател: „Извиках посланика за прекратяване на ударите, имаме този канал за комуникация, важно е той да е разширяван с конкретни мерки и предложения.“

Радев уточни, че все още няма ясен отговор какви са дроновете, които удариха корабите в българската икономическата зона на Черно море.

Румен Радев, министър-председател: „Очаквам следобед корабът „Челси-3“ да бъде буксиран на бургаското пристанище за ремонт, там ще имаме възможности да изследваме кораба и да намерим някакви останки.“

Радев обясни, че има хипотеза и е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Но доказателства категорични няма, отбеляза той. Ескалацията и рискът идва от войната на Русия срещу Украйна, но нямаме доказателства за дроновете.