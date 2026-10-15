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Антиправителствени протести в Тирана: Премиерът Еди Рама заяви, че няма да се оттегли

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Антиправителствени протести в Тирана: Премиерът Еди Рама заяви, че няма да се оттегли
Снимка: БТА
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За трети пореден ден в Тирана избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи. Демонстрантите поискаха оставката на премиера Еди Рама още днес и изразяват подкрепа за студентите в страната, като осъждат лошите условия в университетите, високите такси за обучение и предполагаемата корупция. Протестиращи хвърляха камъни по полицията, а силите на реда използваха водни оръдия.

Албанският парламент отмени планираното си заседание заради демонстрациите. Премиерът Еди Рама заяви, че няма да се оттегли от поста си, нито ще позволи насилието да отклони Албания от европейския ѝ път.

#бунтът на младите #Еди Рама #Албания #Тирана #протест

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