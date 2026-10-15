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Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни

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Снимка: илюстративна
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Започналото от северозапад увеличение на облачността ще продължи и до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Максималните температури днес ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°, по Черноморието – от 16° до 18°. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони и на морския бряг – временно силен, от север.

През следващото денонощие над страната ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. Минималните температури утре ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°, по Черноморието – от 7° до 10°. Със слаб и умерен вятър от север ще прониква по-студен въздух и след относителното затопляне днес, максималните температури в последния ден отново ще се понижат и в по-голямата част от страната ще бъдат между 11° и 16°, на морския бряг – от 14° до 16°.

И по Черноморието ще вали, главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен, до силен северен вятър, но вълнението на морето ще отслабва.

Предимно облачно ще бъде и в планините. И там ще има валежи, като границата между сняг и дъжд ще бъде на надморска височина около 1300 метра. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 0° на Алеко до 4° на Боровец.

Валежи ще има и в събота, в крайните югоизточни райони. Минималните температури още ще се понижат и на места ще паднат до около минус 1°, но максималните ще се повишат с градус-два. Изолирани и слаби превалявания ще има и в неделя, главно в Източна България. По-съществени валежи се очакват в началото на новата седмица, но температурите и минималните, и максималните, ще се повишават.

Според по-дългосрочните прогнози през повечето дни до края на октомври ще бъде по-студено от обичайното за този период от годината. Ще има и слънчеви часове, но и много валежи. За разлика от температурите, количеството им се очаква да бъде около и над климатичните норми.

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