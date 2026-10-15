Разследват Белодробната болница в Благоевград за фалшиви хоспитализации

Районната прокуратура в Благоевград разследва бившия управител на Белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със Здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от касата.

Д-р Владимир Пандев, управител на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания: „Наследихме това дело. Разбира се, положихме всички усилия то да бъде спечелено още на първа инстанция. Това не се получи. Ако наистина се окаже, че съдът вземе едно решение, което е против болницата и спре част от клиничните пътеки, ще ни бъде много трудно, безспорно.“