Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при личните лекари и в аптеките у нас?

Българите са тръгнали на ваксинационен туризъм срещу грип и то в съседни държави. Причината е, че няма доставени достатъчно ваксини в България. Кога ще бъдат налични препаратите при личните лекари и на свободния пазар – провери наш екип.

Иван Ангелов от Благоевград всяка година си поставя противогрипна ваксина по препоръка на личния лекар заради здравословни проблеми. Споделя, че достъпът до ваксина в съседна Гърция е много по-лесен, отколкото у нас. А препаратът вече е наличен в аптечната мрежа там.

Иван Ангелов: "Когато и да отида, даже винаги си я правя на момента. Задължително тези дни ще отида да си направя ваксина. Моите близки все се оплакват. Има закъснения, трябва да се мине през личен доктор и т.н."

Иван не е изключение. В социалните мрежи мнозина споделят, че се тревожат от факта, че в България все още няма ваксини и търсят алтернатива другаде:

– Аз се ваксинирах в Серес, никаква рецепта не искаха. – В Сидирокастро не са искали рецепта, на място се ваксинирахме и си платихме.

А при личните лекари списъците с желаещи да се включат към националната програма за безплатни ваксини набъбват. Расте и нетърпението на хората, тъй като миналата година препаратите са били налични още на 10 октомври.

д-р Гергана Николова – личен лекар: "Имат желание хората, колкото по-рано толкова по-добре. Това, което съветваме и ние, но и да кажа да не се изпада в другата крайност, защото има време, подходящ е сезонът за поставяне на ваксини и през октомври, и през ноември. Необходимо е две седмици от поставянето на ваксината, за да се изгради имунна защита, така че не е необходимо да се обикалят съседни на нас държави да се поставят ваксини неясно къде, неясно при кого."

От Министерството на здравеопазването успокояват – ваксини ще има, но с известно закъснение. Предвидени са 450 000 дози за хора на и над 65 години и около 50 000 за деца от 6 месеца до 2 години и от 8 до 18 г.

д-р Кремена Пармакова – нач. отдел "Надзор на заразните болести" и дир. "Обществено здраве" към МЗ: "Те би трябвало да бъдат при личните лекари в края на октомври, а след това започва поетапното разпределение към лекарите и на останалото количество по двете национални програми – по детската и при тази при възрастните. По детската програма са осигурени 100% от ваксините, които са договорени между НЗОК и производителите, а по програмата за възрастните от договореното количество ще бъде доставено 92%."

От ведомството уточняват, че договорите по националните програми са сключени в срок, а забавянето на доставките на инжекционните ваксини идва от производителите.

д-р Кремена Пармакова: "За всяка една държава има поетапно освобождаване на съответната партида, това че има освободени количества за някоя държава не означава, че е произведено цялото количество за държавите-членки на ЕС, това което получаваме като информация е, че партидите за България ще бъдат освободени в следващата седмица и следващите няколко седмици, след това въпрос е на планиране и производство. Това забавяне го има и в други държави, обхваща отделни държави, в някои държави ваксините вече са доставени, в други са доставени по-малко количества, а в други като България ще бъдат доставяни по-късно."

От Изпълнителната агенция по лекарствата уточниха, че засега един от притежателите на разрешение за употреба е потвърдил, че се очаква в средата на ноември 70 000 дози да бъдат доставени за аптечната мрежа.

Богдан Кирилов – изп. директор на Изпълнителната агенция по лекарствата: "Специално за свободния пазар е ангажимент на притежателите на разрешение за употреба и на производителите да планират, произведат и доставят количествата ваксини, това се формира по различни принципи но Изпълнителната агенция по лекарствата винаги е оказвала съдействие в тези процеси, макар да не е наш ангажимент, особено в контекст, в проучване на възможности за доставка от други пазари. Информирали сме и Европейската агенция по лекарствата, тъй като информацията, която получихме от един от притежателите за разрешение за употреба е, че ще има забавяне в доставките и намалени количества, в тази връзка сезирахме Европейската агенция с целта да бъдат уведомени производителите на ваксини че в България се очаква такава ситуация и имаме комуникация с тях с оглед проучване на възможности за осигуряване на ваксини от други държави."

Николай Костов – Асоциация на собствениците на аптеки: "Никога не са идвали толкова късно, на нас ни изпълняват заявките, когато стане ясно колко има и ги редуцират съответно, когато има недостиг какъвто е случаят. Има достатъчно търсене – 180 000 ваксини миналата година бързо се изкупиха. Тази година ще бъдат 70 000, тоест близо 3 пъти по-малко. Те на практика ще се изкупят първия ден като дойдат, защото това са нищо ваксини по няколко на аптека."

снимки: БНТ

И в аптечната мрежа запитванията продължават, ваксините обаче се очакват през ноември.