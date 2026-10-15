Конвои за търговските кораби в Черно море: възможна ли е по-добра защита от атаките с дронове?

Ескалацията на напрежението и зачестилите атаки с дронове поставят въпроса как да бъдат защитени търговските кораби в Черно море и какви ще бъдат дългосрочните последици от нападенията върху корабоплаването и неговата цена. Един от възможните варианти за ограничаване на рисковете е търговските кораби да се придвижват в конвой през териториалните води на Турция, България и Румъния. Това коментира в "Денят започва" капитан Андриян Евтимов.

По думите на капитан Евтимов търговските кораби са трудни за защита при атаки, независимо от скоростта им и от вида на използваните дронове. На фона на последните нападения, включително атаката от предходната нощ, той посочва придвижването в конвой като една от възможностите за намаляване на рисковете.

"Търговските кораби по принцип са трудни за защита от гледна точка на атаки. Независимо от тяхната скорост, те са като неподвижна цел за дронове. Независимо дали става въпрос за морски или за въздушен дрон. Предвид атаките, които се случиха напоследък, включително и атаката от тази нощ, може би един от вариантите, който може да се опита да се приложи, за да се намалят рисковете от такива атаки, е придвижването на корабите в конвой през териториалните води на Турция, България и Румъния", обясни той.

Подобна организация на корабоплаването обаче би изисквала предварителна координация между крайбрежните държави и пристанищата, в които корабите товарят и разтоварват стоките си. Придвижването в конвой би довело до промени в логистиката и в организацията на товаро-разтоварните дейности.

"При такова реализиране, ако се реализира такъв проект, трябва да се координират нещата както с бреговите държави, така и с пристанищата, в които тези кораби ще товарят или ще разтоварват, предвид това, че конвоирането на кораби ще бъде свързано и с промяна в логистиката, и с това на разтоварните дейности. Разбира се, при такова конвоиране трябва да се вземат мненията както на изпълнителните агенции на морските администрации на тези държави, включително, ако е необходимо и се прецени, да се осигури и пилотаж на тези кораби", каза още той.

Според капитан Евтимов ролята на пилотите в подобна организация не би била толкова свързана с навигацията, колкото с координацията с бреговите служби. Причината е, че пилотите биха разполагали с повече информация за обстановката от капитаните на самите кораби:

"Целта на пилотажа би била не толкова от гледна точка на навигацията, отколкото координиране с бреговите служби, защото тези хора, пилотите, ще имат повече информация, отколкото капитаните на корабите."

По думите му при подходящи условия може да се обмислят и зони за изчакване, така че придвижването да се осъществява само през деня:

"Това, което казвам като конвой, имам предвид група търговски кораби, които да се движат като в пакет и, ако условията позволяват, може да се помисли за зони на изчакване за придвижване само през светлата част на денонощието. Това, разбира се, е сложна организация, но не е невъзможно да бъде направена."

По отношение на възможността за прилагане на подобен модел в Черно море капитан Евтимов отбеляза, че подобни практики не са обичайни в мирно време. Той посочи като пример Ормузкия проток, където преди известно време е бил приложен сходен подход:

"На други места по света такива практики в мирно време няма. Нещо подобно се приложи в Ормузкия проток преди известно време и в момента нещата вървят горе-долу по този начин, въпреки че там няма толкова много информация как са организирани тези неща."

Ситуацията в Черно море остава във фокуса на вниманието заради ескалацията на напрежението и последните атаки. Въпросите за сигурността на търговското корабоплаване, организацията на движението на корабите и възможните последици за логистиката и разходите продължават да бъдат особено важни за страните в региона.

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